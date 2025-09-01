Transfer-Coup! Werder Bremen schnappt sich 40-Millionen-Stürmer

Das ist ein Transfer-Coup am Deadline Day! Werder Bremen holt sich Star-Angreifer Victor Boniface von Bayer Leverkusen! Der Leih-Deal wurde am Montagabend von mehreren Medien bestätigt und später auch von den Vereinen bestätigt.

In Leverkusen hatte Boniface in Patrik Schick und Neuzugang Christian Kofane starke Konkurrenten. Der Transfer birgt aus Sicht der Bremer allerdings ein Risiko. Eigentlich wollte der 24 Jahre alte Nigerianer zum italienischen Erstligisten AC Mailand wechseln, doch der Wechsel scheiterte, weil der 1,90 Meter große Mittelstürmer den Medizincheck nicht bestand. Bei Werder gab es allerdings keine Bedenken.

Werder Bremen leiht Boniface aus Leverkusen aus

Horst Steffen sieht in Boniface eine große Verstärkung. „Victor ist physisch enorm stark, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Tempo“, sagte Werders Cheftrainer. „In Bayers Meistersaison hat er als Torschütze und Vorbereiter geglänzt. Ich bin sicher, dass er für unsere Gruppe in dieser Spielzeit ein ganz wichtiger Faktor werden kann.“

2022 war Boniface vom belgischen Klub Union Saint-Gilloise zu den Leverkusenern gewechselt. Seitdem erzielte der Angreifer 32 Treffer in 61 Spielen. Zudem gewann er 2024 mit Bayer die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Sein aktueller Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 40 Millionen Euro.