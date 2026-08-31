Ex-Nationalspieler Max Meyer kehrt in seine Heimat zurück: Der 30-Jährige unterschreibt bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen einen Zweijahresvertrag.

2016 stand Max Meyer (untere Reihe; 2.v.l.) noch in der deutschen Startelf und erzielte im Testspiel gegen Finnland auch ein Tor. picture alliance / dpa | Revierfoto

Der frühere Nationalspieler Max Meyer kehrt an seinen Geburtsort zurück. Der Regionalliga-Klub Rot-Weiß Oberhausen teilte am Montag die Verpflichtung des 30-Jährigen mit. Im Ruhrgebiet unterschrieb der langjährige Bundesligaprofi Meyer einen Zweijahresvertrag. „Ich freue mich sehr, wieder in meiner Heimatstadt Oberhausen zu sein“, sagte Meyer, der zuletzt bei APOEL Nikosia auf Zypern gespielt hatte.

Der Wechsel beruhte nicht nur auf sportlichen Gründen. Meyer bedankte sich beim Klub für die Chance, „die Ausbildung zum Jugendtrainer zu absolvieren und gleichzeitig mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können“, sagte Meyer.

Max Meyer hatte in der jüngeren Vergangenheit beim FC Luzern seine beste Zeit. IMAGO/Anton Geisser

Für den RWO-Vorstandsvorsitzenden Marcus Uhlig sei dies „natürlich kein gewöhnlicher Transfer, nicht für uns und auch nicht für die Liga“. Da Meyer allerdings aus einer Verletzung komme, werde er noch etwas Zeit benötigen.

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Nachdem Meyer auf Schalke 2013 zum Profi wurde, tingelte er nach dem Abschied aus Gelsenkirchen durch Europa, mit Stationen bei Crystal Palace, Fenerbahce Istanbul, dem FC Midtjylland, dem FC Luzern und zuletzt auf Zypern. Für die deutsche Nationalmannschaft lief Meyer in vier Spielen auf. (sid/mp)