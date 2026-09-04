Der HSV investierte in diesem Sommer kräftig – und gehört beim Transferminus plötzlich zur Bundesliga-Spitze. Was es dazu kam und was die anderen Statistiken sagen.

Nicht nur im Volkspark herrschte am sogenannten Deadline Day rege Betriebsamkeit. Beispiel eins: Der FC Schalke 04 tütete am Dienstagabend erst 35 Sekunden vor der Frist um 20 Uhr den Transfer des Ex-Hamburgers Hee-chan Hwang ein. Beispiel zwei: Bayer 04 Leverkusen nahm für Moussa Diaby und Guéla Doué auf den letzten Metern 60 Millionen Euro in die Hand – und wurde damit zum Bundesligisten, der in diesem Sommer am meisten Geld in neue Spieler investierte. Der HSV landet bei dieser Transfer-Statistik im Mittelfeld der Liga. Und sonst?

Hamburgs Manager um Claus Costa, Eric Huwer und Kathleen Krüger ließen sich die Deals auf der Zugangsseite insgesamt circa 31,1 Millionen Euro kosten – exklusive Leihgebühr, wie sie etwa bei David Møller Wolfe fällig wird, und Bonuszahlungen, die nicht zuletzt bei Zakaria El Ouahdi dazukommen dürften. Auch Handgelder, die ablösefrei verpflichtete Spieler wie Patson Daka oder Bilal Nadir in der Regel einstreichen, sind in der Zusammenfassung des Portals transfermarkt.de nicht inbegriffen.

Investition in neue Spieler: HSV im Mittelfeld der Liga

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Mit der genannten Investitionssumme landet der HSV auf dem neunten Rang der Bundesliga, direkt vor dem anderen Vorjahresaufsteiger, dem 1. FC Köln (25,65 Millionen Euro). Hinter Überraschungs-Spitzenreiter Leverkusen (157 Millionen Euro!) folgen weniger überraschend die Topklubs Borussia Dortmund (108,50 Mio.), FC Bayern (106,95 Mio.) und RB Leipzig (67,50 Mio.). Letzter ist Schalke mit 2,65 Millionen Euro hinter Werder Bremen (7,3 Mio.).

Claus Costa hat in dieser Transferperiode abgeliefert. IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Auch bei der Anzahl an Zugängen landen die Hamburger im Mittelfeld – allerdings berücksichtigt transfermarkt.de hier auch Leihrückkehrer, wodurch dem HSV auf dem Papier 17 „neue“ Spieler (ligaweit Platz zehn) zugewiesen wurden. Tatsächlich aber haben etwa die zunächst zurückgekehrten Lukasz Poreba (SV Elversberg) und Emir Sahiti (Hannover 96) den Verein inzwischen fest verlassen.

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Auch wegen Vieira: Die Tücken der Transfer-Statistik

Als wirklich neu kann man in diesem Sommer zehn HSV-Spieler bezeichnen. Bei transfermarkt.de wiederum wird auch Mario Vuskovic, der nach seiner Dopingsperre Mitte September wieder ins Training zurückkehren darf, als Zugang des HSV gelistet. In dieser Kategorie thront der FC Augsburg (22 mehr oder weniger „neue“ Spieler) an der Spitze der Liga.

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Auch bei der Statistik zu den Abgängen muss die Leihspieler-Thematik berücksichtigt werden. Laut transfermarkt.de gilt Fábio Vieira in diesem Sommer sowohl als Zu- als auch als Abgang, weil seine Leihe zum HSV erst endete, er kürzlich aber fest verpflichtet wurde. Zudem betrachtet transfermarkt.de derzeit ausgeliehene Profis (wie Daniel Elfadli oder Rayan Philippe) genauso als HSV-Abgänge wie Leihspieler aus der Vorsaison, die mittlerweile zurück bei ihren Stammklubs sind oder ganz woanders spielen (wie Luka Vuskovic, Philipp Otele oder Damion Downs). All das eingeschlossen, kommen die Hamburger auf 18 Abgänge – nur Mainz 05 (20), Köln (20), die TSG Hoffenheim (22) und Augsburg erneut als Spitzenreiter (23) haben ligaweit mehr.

Nur drei Klubs kassierten weniger Kohle für Abgänge

Verlässlich ist die Statistik zu den sommerlichen Einnahmen der Bundesliga-Klubs. Vor allem dank des Verkaufs von Fabio Baldé nach Straßburg für rund sieben Millionen Euro ist der HSV hier zumindest auf Platz 15 zu finden – mit insgesamt aber „nur“ 10,3 Millionen Euro an generierten Transfergeldern. Weniger weisen lediglich die drei Aufsteiger SC Paderborn (6,43 Mio.), Schalke (200.000 Euro) sowie Elversberg auf. Die SVE verzeichnete der Statistik zufolge zuletzt keinerlei Einnahmen durch Spielerabgänge – RB Leipzig auf dem ersten Platz dagegen stolze 175,75 Millionen Euro.

Yan Diomande (r.) verließ RB Leipzig für eine Mega-Summe gen Madrid. Fábio Vieira ist zurück beim HSV. Witters

Die Sachsen haben es vor allem dem 125-Millionen-Euro-Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid zu verdanken, dass sie auch in puncto Transfersaldo ganz vorn landen – mit einem finanziellen Plus von 108,25 Millionen Euro. Dahinter folgen mit weitem Abstand Eintracht Frankfurt (45,75 Mio.), der SC Freiburg (45,05 Mio.) und Werder (35,2 Mio.), die auch aus wirtschaftlichen Gründen deutlich mehr eingenommen als ausgegeben haben.

Der finanziell gesunde HSV macht Minus auf dem Markt

Der HSV dagegen konnte es sich aufgrund seiner guten finanziellen Situation erlauben, im Transferfinale für die Dienste von Vieira und El Ouahdi noch mal ordentlich zu investieren – weshalb unter dem Strich ein Minus von etwa 20,8 Millionen Euro steht. Ein größeres Defizit weisen ligaweit lediglich die Top-Klubs Leverkusen (37,15 Mio.), die Bayern (55,2 Mio.) und der BVB (70 Mio.) auf.

Diese Zahlen bedeuten zwar nicht, dass man im Volkspark durchdreht, wirtschaftlich unvernünftig wird oder die sportliche Zielsetzung plötzlich anpasst. Sie belegen aber, dass es tatsächlich ein Ausrufezeichen ist, das Costa und Co. in diesem Sommer auf dem Markt gesetzt haben. Der HSV investierte mutig in Spielerwerte – und will davon perspektivisch profitieren.