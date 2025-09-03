Trainer-Suche in Leverkusen: Macht dieser Weltstar das Rennen?

Der frühere Weltklasse-Stürmer Raúl wird in Spanien als einer der Kandidaten für den Trainerposten beim deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen gehandelt. Wie die „Marca“ und die „Mundo Deportivo“ berichten, gehöre der 48-Jährige zur Liste derer, die als Nachfolger des am Montag entlassenen Erik ten Hag infrage kommen. Demnach sei Raúl in „mehreren Gesprächen“ der Leverkusener Klubführung als eine der Optionen genannt worden.

Raúl kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit als Profi bei Schalke 04 (2010 bis 2012), angeblich war der Spanier auch bei den Königsblauen zu Beginn des Jahres als Trainer im Gespräch. Als Coach sammelte er bereits Erfahrung bei Real Madrid: Raúl trainierte die U19 der Königlichen und gewann 2020 die Youth League, von 2019 bis zu diesem Sommer war er zudem Trainer der zweiten Mannschaft. Seitdem ist der dreimalige Champions-League-Sieger ohne Job.

Raúl sammelte erste Trainererfahrungen bei Real Madrid Castilla, aktuell ist der 48-jährige vereinslos. IMAGO/ZUMA Press Wire Raúl sammelte erste Trainererfahrungen bei Real Madrid Castilla, aktuell ist der 48-jährige vereinslos.

2022 hatte Leverkusen den damals als Trainer vergleichsweise unerfahrenen Xabi Alonso verpflichtet, der Bayer zwei Jahre später das erste Double der Vereinsgeschichte bescherte. Seit Sommer trainiert er die erste Mannschaft Reals.

Als Kandidaten beim Werksklub werden auch Marco Rose oder Edin Terzic genannt. Zunächst leiten ten Hags Ex-Assistenten das Training. Nach der Länderspielpause trifft Bayer auf Eintracht Frankfurt (12. September, 20.30 Uhr/Sky). (sid/sd)