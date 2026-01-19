Trainer-Schreck Werder Bremen baut Spitzenplatz vor dem HSV weiter aus

Werder Bremen erweist sich in dieser Saison als gefährlich für gegnerische Trainer: Einschließlich der Entlassung von Eintracht Frankfurts Chefcoach Dino Toppmöller am Sonntag musste schon zum vierten Mal ein Trainer unmittelbar nach einem Aufeinandertreffen mit den Hanseaten gehen. Damit passierten die Hälfte der Trainerwechsel in dieser Saison nach einem Spiel gegen Werder.

Frankfurt hatte am Freitag beim 3:3 noch einen glücklichen Punkt gerettet – dennoch senkte die Führung der Hessen den Daumen über Toppmöller. Zuvor hatte auch schon Paul Simonis (VfL Wolfsburg), Erik ten Hag (Bayer Leverkusen) und Gerardo Seoane (Borussia Mönchengladbach) das Schicksal ereilt, dass sie nach Spielen gegen Werder Bremen ihre Papiere bekamen.

Vier Trainer nach Spielen gegen Werder entlassen

Simonis hatte nach einer 1:2-Niederlage gegen Werder im November gehen müssen. Erik ten Hag wurde bei Bayer Leverkusen nach dem 3:3 in Bremen bereits am zweiten Spieltag entlassen, weil es im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft nicht gestimmt haben soll. Zwei Wochen später war für Seoane in Gladbach Schluss, nachdem die Borussia mit 0:4 gegen Werder unterging. Nächster Gegner der Bremer ist Bayer Leverkusen am kommenden Samstag. Bei der Werkself sitzt Kasper Hjulmand aber trotz der 0:1-Niederlage gegen Hoffenheim am Samstag sicher im Sattel.

Beim Blick auf das gesamte Jahrtausend liegt Werder übrigens auch ganz vorn. Seit dem Jahr 2000 war Toppmöller Trainer Nummer 15, der nach einem Spiel gegen die Bremer entlassen wurde. Auf Platz zwei liegt übrigens der HSV mit zwölf Entlassungen, dahinter rangiert der FC Augsburg (elf Entlassungen). (sid/hmg)