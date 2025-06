Trainer-Legende Funkel (71) vor Comeback: „Ich habe richtig Lust!“

Trainerroutinier Friedhelm Funkel sieht sich auch mit 71 Jahren noch dazu bereit, einen Verein zu übernehmen. „Ich habe noch richtig Lust auf den Job. Ich habe Energie, ich bin gesund, ich bin glücklich, das alles versuche ich an die Mannschaft und das Umfeld weiterzugeben. Ich bin nicht müde, Trainer zu sein“, sagte Funkel im ran-Interview.

Der gebürtige Rheinländer hatte zuletzt als „Feuerwehrmann“ den 1. FC Köln zum Aufstieg in die Bundesliga geführt, sein Engagement in der Domstadt wurde aber nicht verlängert. Obwohl Funkel die Kölner auch gerne in der Bundesliga trainiert hätte, schaue er „nicht mit Groll“ auf diese Entscheidung zurück.

Durch seine Erfahrung kann Funkel Vereinen schnell helfen

Über seine Qualität, Vereine aus Notsituationen heraus zum Erfolg zu führen, sagte Funkel: „Ich denke, es ist die Kombination aus Erfahrung und der Fähigkeit, mich schnell in eine Situation hineinzudenken“.

Solange der dreimalige Meistertrainer der 2. Bundesliga „spüre, dass ich etwas bewegen kann, werde ich bereit sein, nochmal einzuspringen“. Allerdings gelte dies nur, „wenn ich das Gefühl habe, dass es realistisch ist, Erfolg zu haben und etwas zu erreichen“, ergänzte Funkel. (sid/vb)