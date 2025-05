Trainer kostet Ablöse: Dieser unbekannte Österreicher übernimmt Schalke

Jetzt ist es fix: Der relativ unbekannte Österreicher Miron Muslic soll den kriselnden Zweitligisten Schalke 04 in erfolgreichere Zeiten führen. Die Königsblauen bestätigten am Samstag die Verpflichtung des 42-Jährigen, der neue Trainer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Muslic ist bereits der 37. Schalker Coach seit der Jahrtausendwende.

„Liebe Schalker, ab heute bin ich ein Teil von Schalke. Es liegt viel Arbeit vor uns. Lasst uns das gemeinsam angehen“, sagte der neue Trainer in einer kurzen Videobotschaft in den Sozialen Medien.

Muslic folgt auf den Niederländer Kees van Wonderen. Der 56-Jährige hatte bereits zwei Spieltage vor dem Ende der abgelaufenen Saison, die Schalke auf dem historisch schlechten Rang 14 beendete, gehen müssen.

Miron Muslic ist neuer Schalke-Trainer

Zuvor hatte der ehemalige Coach von Plymouth Argyle um eine Freigabe beim Zweitliga-Absteiger aus England gebeten, Schalke überweist Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von rund 700.000 Euro auf die Insel.

Miron Muslic wird neuer Chef-Trainer des #S04 ?



Der 42-Jährige wechselt von @Argyle zu den Knappen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 ?



Willkommen auf Schalke, Miron! ? — FC Schalke 04 (@s04) May 31, 2025

Mit Muslic habe man den „Trainer gefunden, den wir für den FC Schalke 04 wollen. Er ist in dieser Situation nach unserer Überzeugung der richtige Trainer. Wir heißen Miron auf Schalke herzlich willkommen“, sagte Frank Baumann, der am Sonntag sein Amt als neuer Sportvorstand auf Schalke antritt: ”Miron hat uns mit seiner Fach- und Vermittlungskompetenz überzeugt. Er ist in der Lage, Gruppen zu begeistern und hat auf sowie neben dem Platz eine klar erkennbare Handschrift. Seine Führungsqualität und Resilienz waren dabei wichtige Themen in den Gesprächen.“

Auch Titz, Anfang und Kwasniok wurden gehandelt

Muslic war in der Schlussphase der abgelaufenen Saison noch kein Thema in Gelsenkirchen gewesen. Stattdessen galten unter anderem Christian Titz, Markus Anfang oder Lukas Kwasniok als Favoriten auf den Posten. Baumann war bereits vor seinem offiziellen Amtsantritt maßgeblich an der Entscheidung beteiligt.

„Mit seinen Stärken kann er das Team, aber auch einzelne Spieler individuell entwickeln. Wir sind überzeugt, dass er mit unserer Unterstützung als Cheftrainer auf Schalke erfolgreich arbeiten wird“, sagte Baumann weiter. Laut Youri Mulder, Direktor Profifußball, sei Muslic in den ”Gesprächen sehr überzeugend“ gewesen: „Natürlich wird er als Cheftrainer für mich der wichtigste Ansprechpartner im Profileistungszentrum. Die Höchstleistungskultur sehen wir als unverzichtbare Basis unserer Arbeit mit Mannschaft, Trainerteam und Staff.“