Gänsehaut-Comeback! Legende Hitzfeld (77) beim DFB-Spiel in Basel im Stadion

Dieses Stadion-Comeback verursacht bei vielen Fußball-Fans Gänsehaut: Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld (77) wird das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz in Basel besuchen!

Der Schweizerische Fußballverband (SFV) bestätigte entsprechende Berichte von Sport1 und des Portals „t-online“. „Wir freuen uns sehr auf ihn“, sagte ein Sprecher des SFV. Die Einladung sei auf Initiative des SFV-Präsidenten und früheren Schalke-Vorstands Peter Knäbel erfolgt.

Der frühere Schweizer Nationaltrainer Hitzfeld, der in seiner Karriere auch den FC Bayern und Borussia Dortmund gecoacht und zu Titeln geführt hatte, wird zum WM-Testspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) im St. Jakob-Park von seiner Ehefrau Beatrix begleitet. Hitzfeld, der in der Nähe in Lörrach lebt, war seit Jahren nicht bei einem Profifußballspiel live vor Ort.

Hitzfeld führte Bayern und BVB zum Champions-League-Titel

Mit den Bayern und mit dem BVB holte Hitzfeld insgesamt sieben deutsche Meistertitel. In der Schweiz gewann er die nationale Meisterschaft mit den Grasshopper Zürich. Außerdem führte er München (2001) und Dortmund (1997) zum Triumph in der Champions League.

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Von 2008 bis 2014 übernahm er die Schweizer Nationalmannschaft und führte diese zu den WM-Endrunden 2010 und 2014. Auch als Nationaltrainer der DFB-Auswahl war Hitzfeld im Gespräch gewesen, zu einem Vertragsabschluss kam es aber nie. (dpa/dj)