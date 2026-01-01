Trainer-Beben an Neujahr! Premier-League-Spitzenteam schmeißt Coach raus

Der FC Chelsea hat sich an Neujahr von seinem Trainer Enzo Maresca getrennt. Das teilte das Spitzenteam der englischen Premier League am Donnerstag offiziell mit. Zuvor hatte es bereits Medienberichte über ein mögliches Aus des 45-jährigen Coaches gegeben.

Maresca war erst im Sommer 2024 als Chefcoach zu Chelsea gestoßen und hatte mit den „Blues“ die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen. „Diese Erfolge werden ein wichtiger Teil der jüngeren Vereinsgeschichte bleiben und wir danken ihm für seine Verdienste um den Verein“, teilte der Verein mit.

Enzo Maresca und Chelsea gerieten zuletzt in die Krise

Jüngst allerdings konnten Maresca und Chelsea nicht mehr an die Erfolge anknüpfen. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Partien in der Premier League waren erste Zweifel in den Medien aufgekommen, ob der Italiener noch der richtige Mann an der Seitenlinie sei. Für eine sportliche Trendwende will Chelsea nun also auf einen neuen Coach setzen.

Wer der Nachfolger wird, ist noch völlig offen. Und damit ist auch unklar, welcher Trainer beim Premier-League-Spitzenspiel am Sonntag gegen Manchester City auf der Bank Platz nehmen wird.