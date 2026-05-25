Alter Bekannter: Trainer vor der Rückkehr zu Eintracht Frankfurt

Adi Hütter steht offenbar vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Nach Informationen des Fachmagazins „Kicker“ ist der 56 Jahre alte Österreicher der Top-Kandidat für den vakanten Trainerposten beim Bundesligisten. Eine Einigung gebe es bislang aber nicht.

Hütter hatte die Hessen bereits von 2018 bis 2021 erfolgreich trainiert. Größter Erfolg in seiner Amtszeit war der Einzug ins Europa-League-Halbfinale 2019. Zuletzt arbeitete der Fußball-Lehrer in Frankreich bei der AS Monaco, wo er im vorigen Oktober entlassen wurde. Auch Olympique Marseille soll an einer Verpflichtung interessiert sein.

Frankfurt-Boss Krösche traf Adi Hütter auf Mallorca

Nach der Trennung von Albert Riera hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche in der Vorwoche angekündigt, die Nachfolge für den Spanier zeitnah regeln zu wollen.

Adi Hütter wurde im Oktober als Trainer bei der AS Monaco entlassen. IMAGO/PsnewZ Adi Hütter wurde im Oktober als Trainer bei der AS Monaco entlassen.

Laut „Kicker“ soll der 45-Jährige kürzlich auf Mallorca ein Gespräch mit Hütter geführt haben. Auf Nachfrage wollte sich Krösche zu der Causa jedoch nicht äußern, schrieb das Blatt weiter.

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Neben Hütter gilt der ehemalige Bundesligaprofi Matthias Jaissle als Kandidat für den vakanten Trainerposten bei der Eintracht. Der 38-Jährige steht derzeit bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag. (dpa/mp)