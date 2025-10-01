Tragischer Unfall: KSC-Fan stirbt nach Zweitliga-Spiel – Klubs trauern

Trauer beim Karlsruher SC: Ein Fan des Fußball-Zweitligisten ist nach einem Sturz auf dem Stadiongelände verstorben. Wie der Klub mitteilte, war der 59 Jahre alte Mann nach dem Heimspiel des KSC gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag ohne Fremdverschulden gestürzt. Drei Tage nach dem Spiel (1:0) erlag er seinen „schweren Kopfverletzungen“.

In der Mitteilung auf der vereinseigenen Homepage drückte der KSC sein herzliches Beileid aus: „Die Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen.“ Auch vom Gegner aus Magdeburg gab es Beileidsbekundungen.

Polizei: Kein Fremdverschulden

Das „Fanprojekt Magdeburg“ äußerte seine Anteilnahme via Facebook: „Unser aufrichtiges Mitgefühl übermitteln wir aus Magdeburg an den KSC und seine Fans und insbesondere den Angehörigen der Familie“

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Fan-Unfall in der Bundesliga: Dramatische Szenen in Heidenheim

Nach dem Heimspiel des KSC gegen den FC Magdeburg stürzte der 59 Jahre alte Stadionbesucher im Außenbereich des BBBank Wildpark Stadions und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Drei Tage später erlag er diesen im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei lag kein Fremdverschulden vor, der Mann sei alkoholisiert gewesen. (sid/sd)