Tottenham in Not: Vuskovic-Klub muss weiter um Klassenerhalt zittern

Aufgrund seiner erschreckenden Heimschwäche muss der noch amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur im englischen Oberhaus weiter um den Klassenerhalt zittern.

Durch das 1:1 gegen Aufsteiger Leeds United blieben die Londoner, bei denen HSV-Leihgabe Luka Vuskovic unter Vertrag steht, seit dem vergangenen Nikolaus-Tag zum zehnten Mal nacheinander im eigenen Stadion sieglos (vier Punkte). Tottenham hat damit vor den letzten zwei Premier-League-Runden gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Tottenham nur Remis gegen Leeds

Der frühere Münchner Bundesligaprofi Mathys Tel schürte bei Tottenham fünf Minuten nach der Pause durch den Führungstreffer die Hoffnungen auf einen womöglich schon entscheidenden Befreiungsschlag. Doch Dominic Calvert-Lewin (74./Foulelfmeter) erzielte den Ausgleich für die Mannschaft des deutschen Gäste-Trainers Daniel Farke.

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Die Spurs waren Anfang April zunächst auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Danach allerdings blieb der zweimalige Meister in nunmehr vier Spielen ungeschlagen (acht Punkte) und verbesserte sich damit wieder über den Strich. Durch einen Sieg gegen Leeds hätte Tottenham sich bereits am kommenden Spieltag aller Abstiegssorgen entledigen können. (sid/vb)