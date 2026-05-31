Totales Chaos nach Champions-League-Triumph von PSG: Hunderte Festnahmen
In Paris ist es bei Zusammenstößen im Zuge der Feierlichkeiten nach dem Champions-League-Finale zu hunderten Festnahmen gekommen. Wie das französische Innenministerium mitteilte, seien in der Hauptstadt infolge des Triumphs von Paris Saint-Germain im Finale gegen den FC Arsenal 283 Menschen festgenommen worden. Zudem seien sieben Polizisten verletzt worden.
Der französische Innenminister Laurent Nunez nannte die Unruhen, bei denen auch sechs Fahrzeuge und zwei Geschäfte beschädigt wurden, „absolut inakzeptabel“. Landesweit kam es demnach zu 416 Festnahmen. In Paris stürmten Anhänger laut der Nachrichtenagentur AFP die Ringautobahn und hielten den Verkehr auf. Nach dem Sieg von PSG im Elfmeterschießen seien zudem rund 20.000 Fans auf die Champs-Élysées geströmt, teilte die Polizei mit.
Wurfgeschosse und Tränengas in Paris: Randale von PSG-Fans
In der Nähe der Prachtstraße wurde demnach eine Bushaltestelle zerstört. Nahe des Parc des Princes seien zudem eine Bäckerei und ein Restaurant beschädigt worden. Dazu sollen Wurfgeschosse auf Polizeibeamte geworfen worden sein. Laut AFP sollen die Einsatzkräfte mit Tränengas reagiert haben, nachdem Feuerwerkskörper auf sie geworfen worden waren.
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
- Olympia-Showdown: Tschentschers Ritt auf der Rasierklinge
- Müll-Flut: So kämpft die Stadt gegen Sünder
- Die dunkle Welt des Fabian Z.: Er soll im Netz junge Mädchen sexuell gequält und erniedrigt haben
- Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche
- 16 Seiten Sport: Der unfassbare HSV-Trikot-Boom & St. Paulis Zukunfts-Rätsel
- 28 Seiten Plan 7: Der einzige Wasserzirkus Europas, Linkin Park & Tipps für jeden Tag
Innenminister Nunez erklärte, es habe ein „sehr robustes, sehr solides Sicherheitskonzept“ gegeben, um Gewalt einzudämmen. „Unsere Aufgabe ist es, allen eine festliche Feier zu garantieren, die ruhig und vollständig sicher ist“, sagte ein Polizeisprecher.
Das könnte Sie auch interessieren: Drogen? England-Star nach Autounfall festgenommen
Rund 22.000 Polizisten waren landesweit im Einsatz, davon 8000 in Paris, nachdem bereits der Triumph von PSG in der Königsklasse im vergangenen Jahr von Unruhen auf den Straßen begleitet worden war. (sid/tb)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.