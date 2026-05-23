Werder kassiert 15 Millionen Euro für Torwart Backhaus – und holt neue Nummer 1

Nach dem Abschied von Torhüter Mio Backhaus zum SC Freiburg, der bis zu 15 Millionen Euro in die Klubkassen spülen soll, hat Werder Bremen Karl Hein fest verpflichtet und zur Nummer 1 befördert. Der 24-jährige Este war bislang vom englischen Meister FC Arsenal ausgeliehen, nun zog der Fußball-Bundesligist seine Kaufoption.

„Karl hat bereits in der vergangenen Saison nachgewiesen, dass er ein Torwart auf Top-Niveau ist. Daher freuen wir uns, dass wir auch in der kommenden Spielzeit mit einer starken Nummer 1 in die Saison gehen“, sagte Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball, über den Nationalkeeper.

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Hein war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von den Gunners an den Osterdeich gewechselt und hat seitdem zwei Bundesliga-Einsätze absolviert. Im März zog er sich eine Verletzung an der Hand zu und konnte bis zum Saisonende nicht mehr spielen, inzwischen ist Hein wieder fit. Ab Juli soll er nun den nach Freiburg abgewanderten Backhaus ersetzen. (sid/tb)