Torjäger verletzt runter: Frankfurt bangt nach Pleite um DFB-Star

Mit der Auswechslung von Nationalspieler Jonathan Burkardt fing das sportliche Unheil von Eintracht Frankfurt im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo an. Nach dem bitteren 0:3 droht den Hessen nun auch noch ein Ausfall des Stürmers, der in dieser Spielzeit bereits acht Bundesliga-Tore und drei Treffer in der Königsklasse beigesteuert hat.

„Es sieht so aus, dass Johnny eine muskuläre Verletzung in der Wade hat. Da müssen wir morgen das MRT abwarten“, sagte Trainer Dino Toppmöller. Der 25-Jährige musste nach einem Zweikampf vom Rasen und wurde gestützt von Betreuern um das Feld geführt. Wirklich auftreten konnte Burkhardt nicht. In Can Uzun (Muskelverletzung) fehlt seit Wochen ein weiterer Offensivspieler. Er könnte nächste Woche allerdings zurückkehren.

Champions League: Eintracht Frankfurt auf Rang 28

Nach Burkardts Auswechslung nach etwa einer Stunde kassierte Frankfurt innerhalb von sechs Minuten drei Gegentore durch Ademola Lookman (60. Minute), Ederson (62.) und Charles De Ketelaere (65.). „Dass Johnny wichtig für uns, ist klar. Trotzdem müssen wir auch danach mehr Druck auf den Ball bekommen. Man muss schon sagen, das war eine sehr schwache zweite Halbzeit“, sagte Kapitän Robin Koch bei DAZN.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht notwendig“: Ballack kritisiert Neuer nach Doppel-Patzer – der wehrt sich

Frankfurt steht nach der Heimniederlage gegen die Italiener sportlich massiv unter Druck. Mit gerade einmal vier Punkten aus fünf Spielen gerät ein Erreichen der K.o.-Runde in immer weitere Ferne. Ziel ist ein Platz unter den besten 24 Teams der Tabelle. Aktuell befindet sich Frankfurt auf Rang 28. (dpa/fwe)