Toptalent nicht dabei: Diese 23 DFB-Frauen sollen den EM-Titel holen

Mit einer Mischung aus Erfahrung und Jugend starten die deutschen Fußballerinnen in ihre Titelmission bei der EM in der Schweiz. Elf Vize-Europameisterinnen und sieben Turnierneulinge nominierte Bundestrainer Christian Wück für seinen 23er-Kader ohne Überraschungen, der von Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern) angeführt wird.

Als eine der jungen Wilden ist auch die zuletzt angeschlagene Neu-Wolfsburgerin Cora Zicai (20) an Bord. Erfahrenste Kraft ist Sara Däbritz (30, Olympique Lyon) mit 108 Länderspielen, die letzte verbliebene Europameisterin von 2013 im Aufgebot. Auf Abruf stehen unter anderem Linksverteidigerin Felicitas Rauch (29, NC Courage), die vor kurzem mit Kritik an Wücks Kommunikation für Wirbel gesorgt hatte, sowie Torhüterin Maria Luisa Grohs (23) nach überstandener Krebserkrankung und Toptalent Alara Sehitler (18, beide FC Bayern).

Wück: „Wollen mit Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren“

„Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren – dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen“, sagte Wück, der jüngst beim 4:0 gegen die Niederlande und dem 6:0 in Österreich schon auf diese EM-Fahrerinnen gesetzt hatte: „Die letzten Spiele in der Nations League haben unser Selbstvertrauen noch einmal wachsen lassen, die EM gehen wir gestärkt und mit großem Optimismus an. Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig.“

Dass die EURO für Bayern-Star Lena Oberdorf nach langer Verletzungspause zu früh kommt, hatte Wück bereits in der Vorwoche entschieden. Innenverteidigerin Sara Doorsoun (33) wäre nur für die Reserve nominiert worden und beendete daraufhin am Montag ihre Laufbahn im Nationalteam. Den größten Block stellt Double-Gewinner Bayern München mit sieben Spielerinnen.

DFB-Gegner in der Gruppenphase sind Polen, Dänemark und Schweden

Die Vorbereitung auf das Turnier (2. bis 27. Juli) beginnt am kommenden Donnerstag in Herzogenaurach. Am 30. Juni bezieht die DFB-Auswahl ihr EM-Quartier in Zürich. Der achtmalige Europameister trifft dann in der Gruppe C auf Polen (4. Juli/St. Gallen), Dänemark (8. Juli/Basel) und Schweden (12. Juli/Zürich).

Es ist das erste Turnier unter der Leitung von Wück, unter Vorgänger Horst Hrubesch hatte Deutschland im Vorjahr die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen von Paris gewonnen. Bei der EM 2022 in England hatte es das DFB-Team bis ins Finale geschafft, das die Gastgeberinnen mit 2:1 nach Verlängerung gewannen.

Der EM-Kader im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr: Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Franziska Kett, Sophia Kleinherne, Rebecca Knaak, Sarai Linder, Janina Minge, Carlotta Wamser

Mittelfeld/Angriff: Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Sara Däbritz, Linda Dallmann, Laura Freigang, Giovanna Hoffmann, Sydney Lohmann, Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Elisa Senß, Cora Zicai

Auf Abruf: Alara Sehitler, Rafaela Borggräfe, Gia Corley, Laura Dick, Vivien Endemann, Lisanne Gräwe, Maria Luisa Grohs, Paulina Krumbiegel, Shekiera Martinez, Felicitas Rauch, Pia-Sophie Wolter