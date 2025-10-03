„Topspieler“: Bayern-Coach Kompany schwärmt von Eintracht-Überflieger

Trainer Vincent Kompany vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat vor dem Topspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) eine klare Warnung an seine Mannschaft gerichtet. Das Duell mit den Hessen sei „gefährlich“, betonte der Coach am Freitag: „Offensiv sind die sehr, sehr stark, sehr beeindruckend.“

Aber, ergänzte Kompany vor der „spannenden Aufgabe“ in Frankfurt, „wir schießen auch viel Tore. Ich weiß nicht, wer auf ein 0:0 wetten will.“ Er habe das Gefühl, dass es sein Team „immer besser macht, wenn die andere Mannschaft in einer guten Phase ist“ – das erwarte er auch diesmal.

Kompany schwärmt von Uzun

Eintracht-Topscorer Can Uzun hat es ihm besonders angetan. Der Youngster gehöre zu einer „neuen Generation Topspieler“ in der Liga. „Er hat viele Fähigkeiten zwischen den Linien, kann nicht nur den letzten Pass spielen, sondern auch entscheidend sein mit seinen Toren.“ Außerdem zeichne Uzun aus, dass er in der Lage sei, auf sehr unterschiedliche Art Tore zu erzielen und „clever in die richtige Position“ zu kommen.

Kompanys Münchner können mit dem zehnten Pflichtspielsieg in Serie einen Startrekord in Europas Top-Ligen aufstellen. Der Coach aber will nichts hören von den Lobhudeleien. „Wir sind entweder super – oder können gar nichts. In dieser Welt können wir nicht leben. Wichtig ist, dass wir immer zusammenbleiben. Auch in den schwierigen Zeiten. Dass wir nicht auf das schauen, was draußen gesagt wird über unsere Qualitäten.“

Min-Jae Kim vor Comeback

Kompany berichtete außerdem, dass er „wahrscheinlich“ auf den zuletzt angeschlagenen Verteidiger Min-Jae Kim zurückgreifen könne. Jonas Urbig falle dagegen weiter aus. Den Ersatztorwart erwartet Kompany ebenso nach der Länderspielpause zurück wie Josip Stanisic. „Bei den anderen müssen wir noch Geduld haben.“ (sid/sd)