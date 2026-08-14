Dortmund will das Spiel des 1. FC Köln offenbar nicht mehr mitspielen, nachdem das nächste Angebot abgelehnt worden war.

Vizemeister Borussia Dortmund ist aus dem Poker um Jungstar Said El Mala ausgestiegen. Das bestätigte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken nach entsprechenden Berichten von Sky und „Bild“ am Freitag. Nachdem der 1. FC Köln ein weiteres Angebot für den 19-Jährigen abgelehnt habe, sollen die Bosse des BVB den Rückzug aus den Verhandlungen „einstimmig“ beschlossen haben, hatte es in den Berichten geheißen.

„Said El Mala ist kein Spieler von Borussia Dortmund und wird es in diesem Sommer auch nicht werden“, sagte Ricken dann der „Funke Mediengruppe“. „Wir haben in den vergangenen Tagen offene Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Köln geführt, die unser letztes Angebot jedoch abgelehnt haben. Borussia Dortmund wird kein weiteres Angebot mehr unterbreiten und einen Transfer des Spielers nicht weiterverfolgen.“

Der Transferpoker zwischen Dortmund und Köln zog sich seit Wochen. Der BVB scheiterte laut Medienberichten bereits mit mehreren Angeboten, die Rheinländer beharren demnach auf ihrer Ablöseforderung von 50 Millionen Euro.

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El Mala hat einen Vertrag bis 2030

Erst im Juli 2025 hatte El Mala seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 verlängert - ohne Ausstiegsklausel. Der Flügelspieler überzeugte in Köln auf Anhieb. In seiner Premierensaison in der Bundesliga gelangen dem 19-Jährigen 13 Treffer und fünf Vorlagen. Den Sprung in den deutschen WM-Kader verpasste er nur knapp.

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„Said hat einen langfristigen Vertrag und wir haben keinen Grund, den Spieler abzugeben“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler zuletzt, doch: „Wir haben auch gesagt: Wenn etwas kommt, das für den 1. FC Köln in der Größenordnung ist, dass wir uns unterhalten wollen, werden wir das auch tun.“ (sid)