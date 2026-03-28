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Julian Ryerson, Karim Adeyemi und Julian Brandt

Julian Brandt (r.) wird den BVB im Sommer verlassen. Zieht es ihn dann nach Italien? Foto: imago/Kirchner-Media

Top-Klub hat ihn auf dem Zettel: BVB-Star vor Wechsel nach Italien?

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Die AS Rom hat Interesse an BVB-Star Julian Brandt. Wie die Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ berichtete, hat der italienische Erstligist den Offensivspieler von Borussia Dortmund für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Der Serie-A-Klub hat bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen.

Der 29-Jährige, der von seinem Vater beraten wird, erhält nach sieben Spielzeiten beim BVB keinen neuen Vertrag, der 48-malige Nationalspieler ist ablösefrei. Die Roma ist laut „Gazzetta“ bereit, ihm ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro anzubieten.

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Brandt ist als Ersatz für den Argentinier Paulo Dybala vorgesehen, der am Ende der Saison den Klub verlassen könnte. (sid/vb)

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