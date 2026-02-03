Top-Kandidaten sagen ab! Werder erleidet Rückschlag bei der Trainersuche

Werder Bremens Suche nach einem Nachfolger von Horst Steffen gestaltet sich offenbar schwierig. Laut der Bild-Zeitung und dem Portal „Deichstube“ hat Bo Svensson den Hanseaten eine Absage erteilt – der Däne galt zuletzt als heißer Kandidat auf den Cheftrainerposten der Grün-Weißen.

Auch sein Landsmann Bo Henriksen, der wie Svensson zeitweise erfolgreich in Mainz arbeitete und im Dezember freigestellt wurde, galt als mögliche Option.

Trainersuche bei Werder Bremen: Henriksen und Svensson aus dem Rennen

Allerdings sollen die Rheinhessen den 50-Jährigen Berichten zufolge nur äußerst ungern zu einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg ziehen lassen und entsprechend eine Ablöse verlangen. Bremen soll demnach Abstand von der Personalie genommen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Tragödie“: Matthäus leidet mit DFB-Star

Derzeit bereiten die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß die Mannschaft auf die Partie beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach und dem zehnten Spiel in Serie ohne Sieg hatten die Verantwortlichen die Trennung von Steffen am Sonntag vollzogen. (kk/sid)