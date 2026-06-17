Top-Angebot aus Mailand: Krösche-Entscheidung wohl gefallen

Markus Krösche wird Eintracht Frankfurt trotz eines lukrativen Angebots aus Italien erhalten bleiben. Der Sportvorstand hat sich Medienberichten zufolge gegen einen Wechsel zur AC Mailand entschieden und setzt seine Arbeit bei den Hessen fort.

Markus Krösche soll vom AC Mailand ein Angebot für die Stelle als „Head of Football" bekommen haben. IMAGO / Sven Simon

Ein Wechsel von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zur AC Mailand ist laut übereinstimmenden Medienberichten vom Tisch. Der 45-Jährige bleibt dem Fußball-Bundesligisten demnach erhalten.

Krösche soll den Berichten zufolge zwar ein Angebot von Milan für die Stelle als „Head of Football“ erhalten haben. Er habe der Eintracht aber nun mitgeteilt, trotz des Interesses des italienischen Topclubs in Frankfurt zu bleiben.

In den Medien galt Krösche seit einigen Tagen als einer der Kandidaten auf einen der vakanten Posten im Verein.

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Milan stellt sich nach enttäuschender Saison neu auf

Nach einer enttäuschenden Saison mit dem Verpassen der Champions-League-Ränge in der Serie A mussten neben Trainer Massimiliano Allegri auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.

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Als Trainer verpflichteten die Rossoneri inzwischen den Portugiesen Rúben Amorim, auch der frühere Frankfurt-Trainer Oliver Glasner hatte zwischenzeitlich in Berichten als Kandidat gegolten.

Krösche gilt als einer der erfolgreichsten Manager der Bundesliga

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Krösche ist seit fünf Jahren Sportvorstand bei der Eintracht und hat noch einen Vertrag bis 2028. In seiner Amtszeit in Frankfurt traf er immer wieder sehr gute Transferentscheidungen und avancierte damit zum deutschen Top-Manager.

Fehlgriff auf der Trainerbank kostete Europa-Teilnahme

In der abgelaufenen Saison verpasste die Eintracht, die jetzt Adi Hütter als Chefcoach zurückgeholt hat, aber unter dem Spanier Albert Riera die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Riera galt als Krösches Wunschkandidat – und erwies sich als Fehlgriff.(sid/ggg)



