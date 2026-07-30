Für den DFB war er bisher eine Eintagsfliege, nach seinem Debüt im März 2025 spielte er kein Spiel mehr. Bei Inter ist Yann Aurel Bisseck jedoch Leistungsträger. Das wird entsprechend belohnt.

Yann Aurel Bisseck beim Testspiel zwischen Inter Mailand und dem Karlsruher SC. IMAGO / Beautiful Sports

Der deutsche Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck hat seinen Vertrag bei Inter Mailand verlängert. Bisseck unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2031, wie der italienische Meister mitteilte.

Der 25-Jährige spielt seit Sommer 2023 bei Inter und hat mit den Nerazzurri seitdem zweimal die Meisterschaft und jeweils einmal den italienischen Pokal und den italienischen Superpokal gewonnen.

Der gebürtige Kölner Bisseck gab im Alter von 16 Jahren sein Bundesliga-Debüt für den FC. Es folgten mehrere Leihgeschäfte und 2021 der Wechsel nach Aarhus in Dänemark.

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Sein aktueller Markwert liegt laut transfermarkt.de bei stolzen 50 Millionen Euro.

Yann Aurel Bisseck räumt mit Inter Mailand Titel ab

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In der abgelaufenen Saison entwickelte sich der Innenverteidiger zu einem echten Leistungsträger und stand in insgesamt 36 Partien für die Mailänder auf dem Platz. In der Saison 2024/2025 erreichte Bisseck mit Inter das Finale der Champions League, das die Italiener in München aber klar mit 0:5 gegen Paris Saint-Germain verloren.

Bisseck hat erst ein Länderspiel für Deutschland absolviert

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Bisseck wurde in den vergangenen Monaten immer wieder als Option für die Defensive der deutschen Nationalmannschaft gehandelt. Seine bislang einzige Partie für die DFB-Elf absolvierte der Abwehrspieler im März 2025 beim 3:3 gegen Italien in der Nations League.

Unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp könnte er eine neue Chance bekommen. (dpa/mkw)