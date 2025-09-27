Timo Werner gibt überraschendes Comeback in der Bundesliga – Fans reagieren deutlich

Anderthalb Jahre spielte er in England. Im Sommer sollte Timo Werner eigentlich verkauft werden. Doch beim 1:0 in Wolfsburg feierte der Stürmer eine kaum mehr erwartete Bundesliga-Rückkehr.

Knapp zwei Jahre nach seinem bislang letzten Einsatz in der Bundesliga hat Ex-Nationalspieler Timo Werner sein Comeback in der höchsten deutschen Spielklasse gefeiert. Der 29 Jahre alte Stürmer wurde beim 1:0 (1:0)-Sieg von RB Leipzig beim VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit für den Torschützen Johan Bakayoko eingewechselt.

RB-Fans feiern Timo Werner mit Sprechchören

Werner war zuletzt für anderthalb Jahre an den Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur ausgeliehen. Der Angreifer konnte sich in der englischen Premier League nicht durchsetzen und sollte vor dieser Saison eigentlich auch in Leipzig verkauft werden. Trotz dieses sportlichen Absturzes feierten ihn die RB-Fans nach seiner Einwechselung in Wolfsburg mit Sprechchören.

„Er ist ein sehr verdienter Spieler. Er hat eine unglaubliche Quote – und das honorieren die Fans“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer dazu.

In insgesamt 214 Pflichtspielen für RB schoss Werner bislang 113 Tore. Zuvor war er in der Bundesliga am 4. November 2023 bei der 0:2-Niederlage in Mainz zum Einsatz gekommen. Vor seinem Wechsel nach Tottenham spielte er dann noch einmal am 13. Dezember 2023 in der Champions League gegen Young Boys Bern (2:1). (dpa/sd)