„Ansätze sind da“: Deutscher Weltmeister vergleicht Bayern-Talent Karl mit Messi

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Olaf Thon sieht bei Shootingstar Lennart Karl enormes Potential. „Nicht nur, um bei den Bayern Stammspieler zu werden, sondern auch in der Nationalmannschaft. Durch seine Spielweise kann man ihn mit Messi vergleichen“, sagte Thon im Sport1-Interview. Der 17-Jährige sei „auf jeden Fall ein Kandidat“ für den deutschen WM-Kader.

Lionel Messi ist das große Vorbild von Karl, „leider habe ich noch nicht gegen ihn gespielt“, sagte der Flügelspieler zuletzt im DFB-Interview. „Ob er diesem großen Idol dann mal nacheifern kann, wird sich zeigen“, sagte Thon: „Aber die Ansätze sind da“ Erst einmal müsse Karl sich aber beim deutschen Rekordmeister durchsetzen.

Auch Bayern-Teamkollege Tom Bischof und Said El Mala (1. FC Köln) seien in naher Zukunft wieder Kandidaten für Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Alle drei sind außergewöhnlich“, sagte der Weltmeister von 1990 über das U21-Trio. Hinzu kommen Assan Ouédraogo (RB Leipzig), der bei seinem DFB-Debüt beim 6:0 gegen die Slowakei als Joker zum Endstand traf, sowie Nachwuchsstürmer Nicoló Tresoldi (FC Brügge). Allesamt seien, so Nagelsmann zuletzt, „in der Verlosung“ für die XXL-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. (sid/fwe)