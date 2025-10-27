Standing Ovations! Thomas Müller trifft bei Traumstart in die Playoffs

Es war wie zu besten Zeiten beim FC Bayern: Als Thomas Müller in der 86. Minute den Platz im BC Place Stadium verließ, standen die Fans der Vancouver Whitecaps kopf. Mit Sprechchören und Standing Ovations feierten sie ihren Kapitän, der sein Team mit einem Treffer zu einem Traumstart in die Playoffs der Major League Soccer (MLS) führte.

„Wir sind bereit für mehr. Ich will Spaß haben mit den Jungs. Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert und den Ball gut verteilt“, sagte Müller nach dem überzeugenden 3:0 gegen den FC Dallas bei Apple TV zufrieden, bremste aber gleichzeitig angesichts des Best-of-three-Modus die riesige Euphorie, die nicht zuletzt er selbst in den letzten Wochen entfacht hatte: „Das war nur ein Sieg, wir brauchen noch einen zweiten.“

In dieser Form muss sich Müller vor dem zweiten Duell am Sonntag (2.30 MEZ) in Texas aber keine allzu großen Sorgen machen: Die Caps, die zuvor in ihrer Historie überhaupt erst ein Play-off-Spiel gewonnen hatten, waren Dallas in allen Belangen überlegen und hätten bei 22:1 Toraktionen durchaus höher gewinnen müssen.

MLS: Müller erzielt neunten Saisontreffer

Daniel Rios (43.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, ehe Müller in der 60. Minute per Foulelfmeter eiskalt zuschlug. Dabei ließ sich der Routinier auch von Dallas-Keeper Michael Collodi nicht verunsichern, der Müller eine Ecke anzeigte. Die Bayern-Ikone wählte schlicht die andere – und traf. Für Müller war es wettbewerbsübergreifend bereits der neunte Treffer für die Whitecaps im neunten Pflichtspiel. Dazu kommen vier Vorlagen. Kenji Cabrera (83.) sorgte für den Endstand.

Müller erlebt dabei nach 35 Titeln in seiner beeindruckenden Karriere ein Novum: Noch nie hat der Weltmeister von 2014 eine Meisterschaft in Play-offs ausgespielt. Sollten die Caps die Serie „best of three“ überstehen, wird es zudem noch unwägbarer: In den weiteren drei Runden einschließlich des Finales am 6. Dezember entscheidet jeweils ein einziges Duell.

„Du brauchst zumindest kein Pech“

„Wie im DFB-Pokal“, hatte Müller zuletzt beim BR gesagt: „Heimfahren, Saison-Aus – oder weiter geht’s. Du brauchst an dem Tag zumindest kein Pech.“

So oder so: Für Müller hat sich der Wechsel nach Kanada im Sommer längst ausgezahlt. Die Fans liegen dem Ur-Bayern zu Füßen, er wird als „Raumdeuter“ gefeiert. „Ja“, hatte Müller vor der Partie gegen Dallas trocken gesagt: „Läuft und läuft.“ In der Tat. (sid/sd)