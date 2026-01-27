Thomas Müller verliert gegen Box-Champ Usyk – und erlaubt sich einen Spaß

Thomas Müller hatte natürlich das letzte Wort. „Ich habe noch nie einen Kampf verloren“, sagte der Weltmeister von 2014 augenzwinkernd zu Box-Champion Oleksandr Usyk – gegen den seine Vancouver Whitecaps gerade verloren hatten. Allerdings nicht im Ring, sondern auf dem Rasen.

Zu der kuriosen Begegnung zwischen Fußballer und Boxer kam es beim ersten Vorbereitungsspiel von Müllers MLS-Klub auf die kommende Saison. Usyk wurde beim Gegner FK Polissya Zhytomyr aus der Ukraine in der 75. Minute eingewechselt, Müller war zur Pause ausgewechselt worden. Nach dem 0:2 seiner Caps traf er Usyk aber in den Katakomben des Marbella Football Center, wo Vancouver trainiert.

Müller hat noch zwei Tests vor sich

Usyk ist ein großer Fußballfan und lief in der Vergangenheit immer mal wieder für Polissya auf. Müllers Caps testen in Spanien noch gegen Incheon United und Jeonbuk Hyundai Motors aus Südkorea sowie gegen den schwedischen Klub IF Brommapojkarna und Sparta Prag B.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht konsequent durchdacht“: Video-Schiri soll mehr Befugnisse erhalten

Pflichtspielauftakt ist am 19. Februar beim Erstrunden-Hinspiel im Champions Cup des Kontinentalverbandes CONCACAF bei CS Cartaginés in Costa Rica, das erste MLS-Spiel des Vizemeisters steigt drei Tage später gegen Real Salt Lake. Im Sommer wird Müller zudem neben Mats Hummels und Jürgen Kloppim Rahmen der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada als Experte für MagentaTV arbeiten. (sid/lam)