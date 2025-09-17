mopo plus logo
Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) im MLS-Spiel gegen Houston Dynamo im BC Place in Vancouver

Thomas Müller könnte mit einem Sieg im kanadischen Pokalfinale seinen 35. Titel holen – mehr als jeder andere deutsche Spieler. Foto: IMAGO/PxImages

Thomas Müller steht vor einem deutschen Rekord

Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im Finale um den kanadischen Fußball-Pokal – und damit zugleich vor einem deutschen Rekord. Sollte der Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) das Endspiel am 1. Oktober gewinnen, wäre dies der 35. Titel in seiner Karriere. Bislang liegt Müller mit 34 Titeln gleichauf mit Toni Kroos.

Ohne Mitwirkung von Müller erreichten die Whitecaps vor knapp 11.000 Zuschauern im BC Place von Vancouver das Finale der „Canadian Championship“ durch ein 4:0 gegen den Forge FC (Hinspiel 2:2). Der Klub aus Hamilton in der Provinz Ontario spielt in der kanadischen Premier League.

Der Gegner im Duell um den Titel kommt ebenfalls aus dieser Liga: Am Freitag findet das Rückspiel zwischen Atletico Ottawa und dem Vancouver FC statt (Hinspiel 1:3). (dpa/pmk)

