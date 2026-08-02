Thomas Müller rettet Vancouver per Elfmeter einen Punkt, Robert Lewandowski trifft bei seinem MLS-Debüt doppelt. Lionel Messi verpasst bei seiner Rückkehr dagegen den Sieg mit Inter Miami.

Thomas Müller hat den Vancouver Whitecaps im Spitzenspiel der nordamerikanischen MLS einen Punkt gerettet. Der frühere deutsche Nationalspieler verwandelte beim 1:1 gegen Los Angeles FC einen Foulelfmeter. Auch Robert Lewandowski und Timo Werner trafen, während Lionel Messi bei seiner Rückkehr mit Inter Miami nur zu einem Unentschieden kam.

Vor 40.086 Zuschauern in Vancouver brachte zunächst Ex-HSV-Star Heung-min Son die Gäste aus Los Angeles in Führung. In der 37. Minute traf der Südkoreaner zum 1:0 für LAFC.

Müller überwindet Lloris im Tor von Los Angeles

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Vancouver hatte zwar über weite Strecken der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, musste aber lange einem Rückstand hinterherlaufen. In der Schlussphase wurde Müller dann selbst im Strafraum von Yevhen Cheberko zu Fall gebracht.

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Der 36-Jährige übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter in der 76. Minute sicher. Frankreichs früherer Nationaltorhüter Hugo Lloris hatte keine Abwehrchance. Durch das Remis bleiben Vancouver und Los Angeles FC mit jeweils 34 Punkten gleichauf an der Spitze der Western Conference.

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Lionel Messi lässt Chancen auf den Siegtreffer ungenutzt

Eine kleine Enttäuschung erlebte dagegen Lionel Messi bei seiner Rückkehr. 13 Tage nach dem verlorenen WM-Finale mit Argentinien gegen Spanien kam der 39-Jährige erstmals wieder für Inter Miami zum Einsatz.

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Beim 2:2 gegen Columbus Crew wurde Messi in der 53. Minute eingewechselt. Der Weltstar hatte anschließend zweimal die Chance auf den Siegtreffer, ließ beide Möglichkeiten aber ungenutzt.

Siegesserie von Inter Miami gerissen

Luis Suárez hatte Miami in der 16. Minute in Führung gebracht. Nach einem Eigentor von Casemiro glich Columbus zwischenzeitlich aus, ehe Noah Allen kurz vor der Pause erneut für Inter traf. Brais Méndez sicherte den Gästen mit seinem Tor in der 84. Minute noch einen Punkt.

Für Miami endete damit eine Serie von sechs Siegen nacheinander. In der Eastern Conference liegt das Team weiter auf Rang zwei hinter Nashville SC.

Tor von Timo Werner reicht San José nicht

Deutlich besser lief der Spieltag für Robert Lewandowski. Der vom FC Barcelona in die USA gewechselte Pole schoss Chicago Fire mit zwei Treffern zum 2:1 gegen Charlotte FC. Für den 37-Jährigen waren es die ersten Tore in der MLS.

Auch Timo Werner trug sich in die Torschützenliste ein. Der frühere deutsche Nationalspieler brachte die San José Earthquakes beim FC Cincinnati in der 57. Minute mit 2:1 in Führung. Am Ende reichte es dennoch nicht: Cincinnati drehte die Partie und gewann mit 4:2.

Marco Reus blieb dagegen ohne Treffer. Mit Los Angeles Galaxy kam der frühere Dortmunder gegen den FC Dallas nicht über ein 0:0 hinaus. (dpa/sid/mp)