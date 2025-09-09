Teure Schweden-Stars in WM-Quali mit „beschämendem Auftritt“

Im Heimspiel gegen den klaren Favoriten aus Schweden setzte sich der Weltranglisten 95. Kosovo mit 2:0 durch. Ein Bundesliga-Profi spielte hierbei eine entscheidende Rolle.

Die mit einigen Weltstars gespickte schwedische Nationalmannschaft pochte nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Slowenien auf Wiedergutmachung. Lange hielt die hoffnungsvolle Stimmung allerdings nicht an. Bereits in Minute 26 erzielte Augsburg-Profi Elvis Rexhbecaj das 1:0, ehe Vedat Muriqi noch vor der Pause den 2:0-Endstand herstellte.

Schweden verliert gegen den Kosovo

Während im Kosovo nun von einer WM-Teilnahme geträumt wird, herrscht in Schweden blankes Entsetzen. Der Ex-Nationalspieler Fredrik Ljungberg bezeichnet den Auftritt der Schweden bei „Viaplay“ als „absolut entsetzlich“. Erik Niva geht bei „Sportbladet“ noch eine Stufe weiter: „Heute ist es einfach pechschwarz, es ist ein beschämender Auftritt. Ein Zusammenbruch, der hinsichtlich der Umstände nahezu beispiellos ist.“

Insbesondere die schwedische Offensive ließ zu wünschen übrig. Die beiden Star-Stürmer Viktor Gyökeres (wechselte für rund 66 Millionen Euro zu Arsenal) und Alexander Isak (150 Millionen Euro, Liverpool) blieben blass. Der Neu-Liverpooler Isak musste sich die ersten 72 Minuten sogar von außen anschauen, bewirken konnte er nach seiner Einwechslung auch nichts mehr.

Fünf Punkte Rückstand auf die Schweiz

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen legten die Schweden keinen besonders guten Start hin. Bereits fünf Punkte Rückstand auf die Schweiz zwingen sie praktisch schon zu einem Sieg im direkten Duell, wenn es im Oktober soweit ist. Der Kosovo hingegen darf sich wohl berechtigte Hoffnungen auf die Playoffs machen.