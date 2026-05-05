Terzic neuer Trainer in Spanien: Auf den Spuren einer deutschen Legende

Im Baskenland verehren sie Jupp Heynckes noch immer. Den heute 80-Jährigen, der in seinen zwei Amtszeiten als Trainer von Athletic Bilbao so gute Arbeit geleistet hat – 23 Jahre später wird nun Edin Terzic zur kommenden Saison als erst zweiter Deutsche Coach des baskischen Traditionsklubs.

Terzic tritt nicht nur deshalb in riesige Fußstapfen, er folgt auf Ernesto Valverde, der in der vergangenen Woche sein 500. Spiel als Bilbao-Trainer absolviert hat. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Medien hatten bereits im April über die bevorstehende Einigung berichtet, die am Dienstag offiziell verkündet wurde.

Dass Valverde zum Ende der Saison aufhört, steht bereits seit längerer Zeit fest. Doch vorgestellt wird Terzic erst zu Beginn der neuen Saison. „Aktuell konzentrieren wir uns voll und ganz auf die vier verbleibenden, entscheidenden Spiele“, hieß es in der Mitteilung des Klubs.

Terzic war zuletzt als TV-Experte im Einsatz

Bilbao, derzeit Achter in Spanien, hat noch gute Chancen, die Conference League zu erreichen. Terzic hatte beim BVB nach der Niederlage im Champions-League-Finale 2024 gegen Real Madrid (0:2) aufgehört. Zuletzt arbeitete er als TV-Experte und wurde immer wieder mit Klubs in Verbindung gebracht, die einen Trainer suchten.

Terzic hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er vor mutigen Entscheidungen nicht zurückschreckt. Er verließ den BVB nach dem verlorenen Königsklassenfinale auf eigenen Wunsch hin und begründete den Schritt damit, dass er der Überzeugung sei, dass es eines Kurswechsels auch auf der Trainerposition bedarf.

Herausforderung Bilbao: Nur Basken dürfen spielen

Terzic stand früher selbst als Fan auf der Südtribüne, der BVB wird immer sein Verein bleiben. Als die Dortmunder am letzten Spieltag 2022/23 gegen den FSV Mainz 05 die Meisterschaft noch verspielten, weinte Terzic bitterlich. Cheftrainer war er nur in Dortmund. Und zwar zweimal: Von Dezember 2020 bis Ende der Saison 2020/21 und dann nochmals zur Saison 2022/23. Erst musste er Platz machen für Marco Rose, dann beerbte er seinen Nachfolger. 2021 führte er den BVB zum Pokalsieg.

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Nun also Bilbao. Kein Verein, bei dem Titel erwartet werden, aber einer mit besonderer Historie. Beim Athletic Club dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die im Baskenland geboren oder dort fußballerisch ausgebildet wurden. (sid)