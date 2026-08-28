Terzic nach Flopp-Start in Spanien: „Trage die Verantwortung“

Terciz übernimmt nach dem Fehlstart mit Athletic Bilbao die Verantwortung. Der langjährige BVB-Trainer sieht jedoch Chancen für sein Team und hat Pläne.

Für Edin Terzic war die Niederlage gegen das Team von Hansi Flick bereits die zweite in Folge. IMAGO / NurPhoto

Edin Terzic hat nach dem Fehlstart von Athletic Bilbao in La Liga die Verantwortung für die ausbleibenden Ergebnisse übernommen. Nach dem 0:2 beim FC Barcelona und der zweiten Niederlage im zweiten Spiel hob der deutsche Trainer zugleich positive Ansätze seiner Mannschaft hervor.

„Als Trainer bin ich mir sehr wohl bewusst, dass am Ende die Ergebnisse zählen und ich dafür die Verantwortung trage. Ich habe in zwei schwierigen Spielen gute Leistungen gesehen“, sagte Terzic nach der Partie. Zum Liga-Auftakt hatte es eine 1:3-Niederlage gegen den FC Sevilla gegeben, Bilbao ist nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt und Tabellenletzter.

Wir müssen uns steigern – und das werden wir auch, durch die richtige Einstellung und harte Arbeit. Edin Terzic

„Wir werden uns zurückmelden und haben erneut die Chance, drei Punkte zu holen. Angesichts unserer Spiel- und Trainingsleistungen bin ich sicher, dass die Mannschaft bald die Punkte einfahren wird, die sie verdient“, so der langjährige Trainer von Borussia Dortmund kämpferisch. Am Sonntag wartet im Auswärtsspiel bei Celta Vigo die nächste Gelegenheit auf den ersten Saisonsieg.

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„Schritt für Schritt.“ - Terzics Team steht „noch ganz am Anfang“

In Barcelona hatte Athletic lange die Chance auf ein besseres Ergebnis. Raphinha brachte den spanischen Meister in der 37. Minute in Führung, Fermin Lopez sorgte kurz vor Schluss für das 2:0 (82.). Terzic lobte trotz der Niederlage den Einsatz seiner Mannschaft: „Wir hatten einige gute Momente, auf denen wir aufbauen können. Es gab Phasen, in denen wir gut gespielt haben, besonders in der ersten Halbzeit. Wir hätten im Angriff einfach konsequenter sein müssen.“

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Für Terzic, der das Traineramt bei Athletic im Sommer übernahm, steht nach der ersten Woche vor allem die weitere Entwicklung im Vordergrund. Die Mannschaft sei geschlossen, müsse ihre Ergebnisse aber verbessern. „Wir stehen noch ganz am Anfang. Es ist die erste Woche, und wir hatten Spiele in kurzer Abfolge. Die Mannschaft hält zusammen, und es wird seine Zeit brauchen, aber wir müssen unsere Ergebnisse verbessern. Wir müssen uns steigern – und das werden wir auch, durch die richtige Einstellung und harte Arbeit. Schritt für Schritt“ (sid/mkw)