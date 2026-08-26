Marc-André ter Stegen ist erneut Vater geworden. Mit Partnerin Ona Sellarès freut sich der Keeper über Töchterchen Sofie.

Marc-André ter Stegen und Ona Sellarès sind seit dem vergangenen Jahr ein Paar. Nun freuen sich die beiden über das erste gemeinsame Kind. Instagram/mterstegen1

Marc-André ter Stegen ist zum dritten Mal Vater geworden. Der 34 Jahre alte Torwart und seine Partnerin Ona Sellarès freuen sich über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Sofie. Auf Instagram teilten beide nun erste Bilder des Nachwuchses.

Demnach kam Sofie am 21. August zur Welt. Bereits im März hatten ter Stegen und Sellarès öffentlich gemacht, dass sie ein Kind erwarten.

Auch ter Stegens Söhne Ben und Tom waren im Krankenhaus dabei. Auf einem der veröffentlichten Fotos ist zu sehen, wie die beiden ihre kleine Halbschwester in ihrem Babybett begrüßen und vorsichtig streicheln.

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Ter Stegen und Frau Daniela seit 2025 getrennt

Ein weiteres Bild zeigt ter Stegen beim Verlassen des Krankenhauses. Der Torhüter trägt seine neugeborene Tochter dabei in einer Babyschale.

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Für ter Stegen ist es das dritte Kind. Seine beiden Söhne stammen aus der Ehe mit seiner früheren Frau Daniela. Das Paar war seit 2012 zusammen und heiratete 2017. Im März 2025 gaben beide ihre Trennung bekannt.

Nur wenige Monate später machte ter Stegen im Juni 2025 seine Beziehung mit Ona Sellarès öffentlich. Jetzt ist das Paar erstmals gemeinsam Eltern geworden. (dpa/mp)