Tennisball-Protest sorgt für XXL-Unterbrechung – Eta schreibt Geschichte

Historische Premiere: Marie-Louise Eta hat mit Union Berlin ihren ersten Sieg als Coach in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die erste Cheftrainerin in der deutschen Eliteklasse gewann mit den Eisernen das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 3:1 (1:0) und holte im vierten Anlauf den ersten Dreier. Beide Teams hatten sich bereits in der Vorwoche den Klassenerhalt gesichert, im Endspurt geht es nur noch um Kosmetik im Mittelfeld der Tabelle.

Andrej Ilic (38.) und ein später Doppelschlag durch Oliver Burke (88.) und Josip Juranovic (90.+1) brachten die Berliner bis auf einen Punkt an die Rheinhessen heran, für die Sheraldo Becker (48.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Damit kämpfen beide Klubs noch mit dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag um Rang zehn. Für die Mainzer ist Union ein Angstgegner, in den zehn Duellen seit dem 6. Februar 2021 gelang kein einziger Sieg mehr.

Für Eta war die Partie das Treffen mit dem alten Weggefährten, während der Ära Fischer hatte sie einst bei der Profimannschaft von Union Berlin hospitiert. „Deswegen freue ich mich, ihn am Wochenende wiederzusehen“, hatte sie im Vorfeld betont. Trotz aller Freundschaft sowie der geklärten Tabellenlage gehe es aber immer noch um das Sportliche – und dafür setzte sie in der Defensive erstmals überhaupt auf eine Vierer- statt eine Dreierkette.

Fans protestieren gegen Anstoßzeit

Doch diese war zunächst kaum gefordert, vielmehr zeigte sich Union offensiv. Der nach monatelanger Verletzungspause ins Mainzer Tor zurückgekehrte Robin Zentner parierte einen Kopfball von Ilic mit einem herausragenden Reflex (9.). Auch in der Folge blieben die Köpenicker in einer zerfahrenen Partie die etwas bessere Mannschaft, zwingend wurde es im letzten Drittel jedoch nur selten. Es brauchte eine kurz ausgeführte Ecke zur Führung, Ilic nickte eine Flanke von Aljoscha Kemlein ein. Für eine minutenlange Unterbrechung, die im ersten Durchgang eine neunminütige Nachspielzeit zur Folge hatte, sorgten derweil die Fans. Sie schmissen diverse Bälle aufs Feld, um ihren Ärger um die 19.30 Uhr-Anstoßzeit am Sonntagabend zu Ausdruck zu bringen.

Tennisbälle auf dem Spielfeld als Protestaktion sorgten für eine lange Unterbrechung im Spiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin. imago/Matthias Koch Tennisbälle auf dem Spielfeld als Protestaktion sorgten für eine lange Unterbrechung im Spiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin.

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Fußball gespielt wurde danach auch wieder. Die einzige Mainzer Chance in Durchgang eins hatte Kaishu Sano mit einer Einzelaktion kurz vor dem Pausenpfiff (45.+10). Dies war das Signal für deutlich mehr Angriffslust in Halbzeit zwei, der Ex-Unioner Becker versenkte mit links eine Flanke von Paul Nebel aus der Luft. Auch danach blieb die Fischer-Elf am Drücker, erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Bei einem der wenigen Konter scheiterte Ilic an der Latte (84.). Kurz danach trafen Burke und Juranovic. (sid)