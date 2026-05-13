Im realen Leben: Ted-Lasso-Schauspieler erhält einen Profivertrag

In der Erfolgsserie Ted Lasso spielt Cristo Fernández einen Fußballprofi, nun wird er tatsächlich einer: Der 35-Jährige hat einen Vertrag beim US-Zweitligisten El Paso Locomotive unterschrieben.

„Egal wohin mich das Leben geführt hat, der Traum vom Profifußball hat mein Herz nie wirklich verlassen“, wurde der Mexikaner in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

In der Serie Ted Lasso spielt Fernández den Stürmer Dani Rojas

In der Comedyserie Ted Lasso spielt Fernández den Stürmer Dani Rojas – eine Position, die er auch bei dem Team aus dem Bundesstaat Texas einnehmen wird. Als Jugendlicher hatte Fernandez in seiner Heimatstadt Guadalajara Fußball gespielt, den Sport aber im Alter von 15 Jahren aufgrund einer Knieverletzung aufgegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: DFB-Boss: „WM wird für die meisten Verbände ein Verlustgeschäft“

„Cristo ist eine großartige Verstärkung für unseren Kader“, sagte Locomotive-Cheftrainer Junior Gonzalez über den Neuzugang, der zwei Monate lang mit der Mannschaft trainiert hatte. El Paso hatte in der vergangenen Saison die Playoffs der USL Championship erreicht, ein Aufstieg in die MLS ist nicht möglich. (sid/tb)