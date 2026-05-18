„Wir sind Team Malle“: Elversberg feiert – und hat schon einen Bundesliga-Plan

Inmitten der Aufstiegsparty hat Vincent Wagner bereits den Plan für den Klassenerhalt der SV Elversberg in der Bundesliga skizziert.

„Unser Stil wird so bleiben“, versprach der Trainer der Saarländer bei Sky, er stellte das Umfeld in Elversberg auf „eine brutale Herausforderung“ ein: „Ich hoffe die Leute, die heute sehr euphorisch sind, denken da auch noch in fünf Monaten dran. Das Ziel kann nur sein, unseren Fußball zu spielen und die bestmögliche Punktzahl zu holen.“

Erstmals überhaupt wird die SVE in der kommenden Saison im Oberhaus spielen. Wagner verglich Elversbergs Aufstieg mit einer „Mondlandung“, und nun warte „die Reise zum Mars“, sagte der 40-Jährige, um das schier Unglaubliche zu beschreiben: „Das hat noch keine Person geschafft. Mit Elversberg den Klassenerhalt zu schaffen, ist wie die Reise zum Mars.“ Zugleich gratulierte er dem Klub, „weil wir mit dem Aufstieg schon für die Saison 27/28 den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft haben“.

Trotz Aufstiegsfeier: Vincent Wagner plant bereits den Klassenerhalt in der Bundesliga. IMAGO/Fussball-News Saarland Trotz Aufstiegsfeier: Vincent Wagner plant bereits den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Wagner reagierte zudem süffisant auf die Kritiker, die ihm fehlende Erfahrung nachgesagt hatten. „Wir sind auch sehr unerfahren in der Bundesliga”, betonte der Nachfolger von Horst Steffen, „aber Erfahrung holt man sich ja nur durchs Machen.“

Elversberg und Wagner schreiben Bundesliga-Geschichte, Aufstiegsfeier steigt auf Malle

Die 12.800-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg wird durch den Aufstieg zum kleinsten Standort der Bundesliga-Geschichte – und empfängt demnächst Stars wie Harry Kane oder Michael Olise. „Es wird nicht leichter nächstes Jahr“, sagte Wagner: „Aber das ist nicht schlimm.“

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Bei den Spielern, die sich auf einer Bühne auf dem Rasen feiern ließen, stieg schon die Vorfreude auf Gastspiele in München, Dortmund oder Frankfurt. „Wenn man das alles mal gespielt hat, kann man überall einen Haken hinter machen und sehr stolz auf sich sein“, sagte Tom Zimmerschied und ergänzte, „ohne arrogant klingen zu wollen: Wir haben mit den besten Fußball der Liga gespielt“. Die Bundesliga sei „ein anderes Level“, aber es werde sich nichts großartig „an unserer Idee“ ändern. Doch zunächst soll gefeiert werden. Auf Ibiza, wie die Schalker zuletzt, oder doch auf Mallorca? „Ich glaube, wir sind schon Team Malle“, sagte Zimmerschied und grinste: „Das ist noch ehrliches Feiern dort.“ (sid/tb)