Tauziehen um Bayern-Star! Mitspieler Tah liefert Argumente für Verbleib

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah hat sich für einen Verbleib seines Nebenmanns Dayot Upamecano beim FC Bayern eingesetzt. „Natürlich wünsche ich mir, dass er bleibt, dass er seinen Vertrag verlängert. Das sage ich ihm 100-mal am Tag“, berichtete Tah vor dem Champions-League-Spiel bei der PSV Eindhoven (21.00 Uhr/DAZN).

„Dayot ist jemand, den ich sehr gerne mag“, ergänzte Tah: „Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Auch die Art und Weise, wie er mich aufgenommen hat in der Mannschaft, war besonders.“

Upamecano liegt Angebot der Bayern vor

Und der französische Nationalspieler, der seit Wochen ein Angebot der Bayern zur Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers vorliegen hat, wisse „auf jeden Fall“, dass Tah sein Bleiben begrüßen würde. „Ich glaube, er fühlt sich wohl und er weiß, was er hier hat“, ergänzte Tah und schwärmte von seinem Mitspieler. „Er kann alles: Abräumen, er ist brutal aktiv mit und ohne den Ball. Er deckt so ziemlich alles ab, was von einem modernen Verteidiger heute gefordert ist.“

Deswegen würden die Bosse „Upa“ gerne möglichst langfristig binden. Zuletzt hieß es, eine Einigung stünde kurz bevor. Sportvorstand Max Eberl hatte aber erst am Montag betont, es gebe nichts Neues in der Personalie. (sid)