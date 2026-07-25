Tausende begleiten Rostock zum Testspiel im Ausland – Klub mit dringendem Fan-Appell

Beim ersten Spiel auf der Insel sind die Gästetickets in Watford längst ausverkauft.

Rostock kann sich auf seine Fans verlassen – insofern sie nicht negativ mit rechtsradikalen Parolen auffallen. IMAGO/Andy Buenning

Rund 6.000 Fans werden den FC Hansa Rostock an diesem Samstag zu einem Freundschaftsspiel nach England begleiten. Dann tritt der Fußball-Drittligist um 15.00 Uhr deutscher Zeit beim FC Watford aus der zweitklassigen Championship in der Nähe von London an.

Zum ersten Mal in ihrer 60-jährigen Vereinsgeschichte spielen die Rostocker in England. Der FC Watford gab 6.000 Tickets für Gästefans in den Verkauf - und die waren nach kurzer Zeit vergriffen.

„Verhaltet euch respektvoll“: Rostock mit Appel an die Fans

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Laut einem Bericht der Zeitung „Watford Observer“ gab es zwischen beiden Klubs einen engen Austausch, um für einen sicheren Ablauf des Spiels zu sorgen. Dennoch schrieben die Rostocker auf ihrer Homepage an ihre Fans: „Bitte verhaltet euch der Spielstätte gegenüber respektvoll. Es sollte für uns alle etwas Besonderes sein, in einem Stadion wie dem „Vicarage Road Stadium“ zu Gast sein zu dürfen.“

Watford ist der Herzensclub der britischen Rocklegende Elton John. Der 79-Jährige war von 1976 an für viele Jahre Besitzer und Präsident des Clubs. (sid/mkw)



