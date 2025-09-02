Tah über Trainer-Chaos bei Ex-Klub Leverkusen: „Hat jeden überrascht“

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah verfolgt die stürmischen Tage bei seinem Ex-Verein Bayer Leverkusen mit Erstaunen. „Auf jeden Fall“ habe ihn die schnelle Entlassung von Trainer Erik ten Hag überrascht, sagte der Innenverteidiger von Bayern München am Dienstag in Herzogenaurach. „Das hat jeden überrascht, oder?“

Tah war in diesem Sommer von Leverkusen zu den Bayern gewechselt. Er wünsche sich, dass bei Bayer 04 „wieder mehr Ruhe einkehrt, das war über die ganze Transferphase sehr viel Veränderung und Unruhe – was normal ist, weil sie einen Umbruch wollten“.

Tah freut sich über Jackson-Transfer

Er würde sich freuen, sagte der 29-Jährige, „wenn sich da alle nur noch aufs Fußballspielen konzentrieren könnten“. Die nötige Klasse sieht er jedenfalls vorhanden: „Sie haben eine sehr gute Mannschaft, die Spieler, die dazugekommen sind, haben Top-Qualitäten.“

Das gilt offensichtlich auch für seinen neuen Bayern-Teamkollegen Nicolas Jackson, der vom FC Chelsea als Last-Minute-Transfer nach München kam. „Es wurde viel darüber gesprochen. Ich habe gesehen, dass er da ist, ich freue mich“, sagte Tah: „Ich glaube, wir können gemeinsam erfolgreich sein.“ (sid/sd)