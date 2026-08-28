Fast alle Bundesliga-Klubs haben Profis im Kader, die in Hamburg geboren wurden oder Fußball spielten. Die MOPO erzählt ihre Geschichten.

Felix Nmecha (l.) ist mit einem Marktwert von 55 Millionen Euro der wertvollste Hamburger, Jonathan Tah verließ den HSV vor elf Jahren und startete in Leverkusen und bei den Bayern durch. IMAGO/Revierfoto

Der FC St. Pauli ist nicht mehr dabei, doch Hamburg bleibt ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Oberhauses. Abgesehen von den Profis des HSV-Kaders gibt es 26 Bundesliga-Stars, die in Hamburg geboren wurden und/oder schon mal für einen Verein aus der Stadt spielten. Ein prominentes Duo wuchs zwar hier auf, kam fußballerisch aber anderswo groß raus. Andere Profis, die heute für den FC Bayern oder den VfB Stuttgart kicken, schafften in Hamburg den Durchbruch. Ligaweit gibt es lediglich bei fünf Vereinen keinen einzigen Bezug zur Stadt: Leipzig, Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim und Gladbach. Andernorts wimmelt es von gebürtigen Hamburgern – oder von ehemaligen HSV- und St. Pauli-Akteuren. Ein jetziger Bremer reifte derweil „nur“ bei Altona 93 und beim ETV. Welches Nordlicht das ist – und welcher Klub eine Hamburg-Hochburg ist.

Bayern München: Jonathan Tah (30) wuchs in Ottensen auf und begann bei Altona 93 mit dem Fußballspielen. Über Concordia ging es in die Jugend des HSV, für deren Profis er ab 2013 20-mal auflief. Heute zweimaliger Meister und DFB-Star. Torwart Sven Ulreich (38), 2020/21 per Leihe im Volkspark, holte die Schale mit den Münchnern sogar schon zehnmal.

Beide Nmecha-Brüder sind in Hamburg geboren

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Borussia Dortmund: Felix Nmecha (25), als Kind HSV-Fan, und Bruder Lukas (27), früher St. Pauli-Liebhaber, wurden als Söhne einer Deutschen und eines Nigerianers in Hamburg geboren. 2007 wanderte die Familie nach England aus – ohne dass Felix wirklich in der Stadt gekickt hatte. Beim BVB spielt der WM-Fahrer nun mit Ersatzkeeper Alexander Meyer (35) aus Bad Oldesloe, der von 2005 bis 2012 in der HSV-Jugend war.

VfB Stuttgart: Josha Vagnoman (25), aufgewachsen in Poppenbüttel, und Ermedin Demirovic (28), der beim SV Lurup loslegte, sind gebürtige Hamburger. Vagnoman war vor seinem Bundesliga-Debüt acht Jahre (2010 bis 2018) im HSV-Nachwuchs – Demirovic wurde dort nach zehn Jahren (2004 bis 2014) aussortiert. Jetzt treten der zweimalige A-Nationalspieler Vagnoman und Bosnien-Mittelstürmer Demirovic, der jüngst Galatasaray Istanbul absagte, in der Königsklasse an.

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Josha Vagnoman hofft noch auf den großen Durchbruch beim VfB Stuttgart. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS

SC Freiburg: Igor Matanovic (23) erblickte in Heimfeld das Licht der Welt und kam 2010 vom Harburger TV in die Jugend des FC St. Pauli, für dessen Profis er 2020 debütierte. Er war zuletzt fürs Heimatland der Eltern bei der WM: Kroatien. Philipp Treu (25) stammt aus Heidelberg, stieg 2023 mit Braun-Weiß auf, ging im Vorjahr jedoch zurück zum SC.

HSV-Abgang Königsdörffer will in Mainz durchstarten

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1. FSV Mainz 05: Marco Richter (28) stieg mit dem HSV auf – und wurde dann nach Darmstadt weiterverliehen. Jetzt zurück in Mainz, wo sein Vertrag 2027 endet. Mit dem ablösefreien Transfer stellte Ransford Königsdörffer (24) kürzlich einen neuen Bezug zwischen dem FSV und Hamburg her. Der Berliner mit ghanaischem Vater war vier Jahre lang ein HSV-Profi, schoss 33 Tore in 138 Partien und trug entscheidend zum Aufstieg bei. Geriet in der Bundesliga oft in die Kritik. In Mainz wagt er den Neustart.

Ransford Königsdörffer sucht in Mainz eine neue Herausforderung und überzeugte in der Vorbereitung. IMAGO/Michael Taeger

FC Augsburg: Der Lüneburger Calvin Brackelmann (27) fiel 2006, nach ersten Fußballstationen beim MTV Handorf sowie dem MTV Treubund, den HSV-Scouts auf. Er blieb sieben Jahre im Volkspark, schaffte jüngst mit dem SC Paderborn den Aufstieg, gastiert im Januar 2027 aber mit dem FCA in Hamburg. Der Österreicher Michael Gregoritsch (32) spielte sowohl für St. Pauli (16 Spiele als Leihgabe) als auch für den HSV (58).

1. FC Köln: 1996 in Siegen geboren, 2017 im Volkspark zum Helden avanciert: Luca Waldschmidt (30) verzögerte den HSV-Abstieg durch sein 2:1 gegen Wolfsburg um ein Jahr. Mit in die 2. Liga wollte er nicht, er flüchtete nach 38 Partien. Nach Stationen in Freiburg, Lissabon und Wolfsburg seit 2023 in der Domstadt. Zuletzt gab es Wechselgerüchte.

HSV-Aufstiegsheld Reis spielt jetzt für Werder

Union Berlin: Die Hamburg-Zeiten von Matheo Raab (27, stand 22-mal im HSV-Tor) und von Aljoscha Kemlein (22, als St. Pauli-Leihspieler 18 Einsätze) sind noch nicht lange her. Ihr Teamkollege Derrick Köhn (27) wurde in Hamburg geboren. Der Sohn ghanaischer Eltern verließ den Bramfelder SV 2013 für den HSV. 2017 ging es weiter zu den Bayern.

Ludovit Reis erzielte bei seinem Debüt für den SV Werder Bremen sofort ein Tor. WITTERS

Werder Bremen: Hohe Wellen schlug in HSV-Kreisen erst kürzlich der Wechsel von Ludovit Reis (26) zu Werder. Der Hamburger Aufstiegsheld (129 Pflichtspiele zwischen 2021 bis 2025) wird künftig an der Seite des gebürtigen Bahrenfelders Justin Njinmah (25) an der Weser auflaufen. Dieser spielte nie für den HSV, sondern wuchs unweit der Adolf-Jäger-Kampfbahn auf, entwickelte beim AFC und ETV Fußball-Liebe und gab 2023 sein Profi-Debüt in Bremen.

FC Schalke 04: Finn Porath (29) gehört wie Ahmet Arslan, Bent Andresen und Batuhan Altintas zu den Spielern, die ein einziges Mal für die HSV-Profis aufliefen. Im Fall des Eutiners war das im November 2016 – sechs Jahre, nachdem er 2010 vom VfB Lübeck in den Volkspark gewechselt war. In Poraths erster Spielzeit auf Schalke gelang direkt der Aufstieg.

Elversberg hat sogar gleich sechs Ex-HSV-Profis

SV Elversberg: Die Saarländer sind das sportliche Zuhause von gleich sechs Ex-HSV-Spielern, von denen einzig Raif Adam (20, zuvor SV Lurup, ETV und Victoria) aus Hamburg stammt. Wie der Flügelspieler schafften es auch die beiden Verteidiger Luis Seifert (22, von 2021 bis 2025 in der HSV-Jugend) und Lukas Pinckert (26, von 2011 bis 2021) im Volkspark nicht zum Profi. Dafür hatte ein anderes SVE-Trio eine prägende Karrierezeit beim HSV: Jan Gyamerah (31, geboren in Berlin, 56 Profispiele), Spätstarter Maximilian Rohr (31, Bad Friedrichshall, 18 Spiele) und Aufstiegsheld Lukasz Poreba (26, Polen, 27 Partien – zunächst als Leihgabe). Das XL-Wiedersehen steigt Mitte Dezember in Elversberg.

Jan Gyamerah ist einer von sechs Ex-HSVern bei der SV Elversberg. IMAGO/DeFodi.de

SC Paderborn: Beim FC St. Pauli gelang Tjark Scheller (24) zwischen Winter 2023 und Sommer 2024 trotz zweier Profispiele nicht der finale Durchbruch – dafür wird der Verteidiger bald für den Aufsteiger SCP im Oberhaus debütieren. Es wäre die vorläufige Krönung einer Karriere, die für den Rendsburger beim TSV Kropp begann und sich in Kiel fortsetzte.

HSV: Einen Hamburg-Bezug haben logischerweise alle Spieler. Mit Otto Stange, Shafiq Nandja, Louis Lemke und Joel Agyekum hat der HSV aber auch gleich vier der 13 in Hamburg geborenen Bundesliga-Spieler in seinem Kader.