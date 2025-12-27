Tah glaubt an deutschen WM-Coup – und wirbt für Karl (17) im DFB-Kader

Nationalspieler Jonathan Tah traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den WM-Coup im kommenden Jahr zu. „Für mich ergibt es überhaupt keinen Sinn, in einem Turnier mitzuspielen und zu sagen: Wir wollen ins Viertelfinale kommen. Und ich glaube auch, dass wir die Qualität dazu in der Mannschaft haben“, sagte der 29 Jahre alte Innenverteidiger des FC Bayern im Weihnachtsinterview der Münchner „Abendzeitung“ (Mittwoch).

Julian Nagelsmanns Mannschaft habe „wieder den Glauben“ an sich gefunden. „Wir freuen uns auf unsere Gruppengegner und sind selbstbewusst genug, zu sagen: Für uns geht was bei der WM.“ Nagelsmann selbst hat das Ziel WM-Titel ausgegeben.

Tah: Karl macht es „wirklich top“

Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Gespielt wird erstmals mit 48 Teams.

Der Münchner Youngster Lennart Karl (17) hätte Tah zufolge eine WM-Nominierung verdient. „Wenn er so weitermacht, dann weiß ich nicht, was dagegenspricht, dass er unserer Mannschaft helfen kann“, meinte der Abwehrspieler über seinen Teamkollegen.

„Wenn er es bei Bayern München kann, in der Champions League, dann bringt er auch alles mit, es bei der Nationalmannschaft zu zeigen. Natürlich ist es eine Entscheidung des Bundestrainers. Nur ich finde einfach, dass er es gerade wirklich top macht.“ (dpa/lam)