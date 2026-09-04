Ein Abwehrspieler und ein Stürmer verlassen Bremen. Trainer Daniel Thioune macht sich derweil Gedanken über einen Einsatz des Rückkehrers gegen Leipzig.

Zwei Tage nach dem Ende der Transferfrist im deutschen Profifußball hat HSV-Rivale Werder Bremen noch einen Abnehmer für seinen Abwehrspieler Julian Malatini gefunden. Auch ein Stürmer soll noch gehen – und Niclas Füllkrug soll zünden.

Der 25 Jahre alte Argentinier Malatini wechselte vorerst per Leihe für eine Saison zum FC Cincinnati in die USA.

In unserer aktuellen Kaderkonstellation konnten wir Julian nur wenig Spielzeit in Aussicht stellen. Peter Niemeyer

„In unserer aktuellen Kaderkonstellation konnten wir Julian nur wenig Spielzeit in Aussicht stellen. Daher haben wir uns gemeinsam mit ihm für eine Leihe entschieden“, sagte Werders Profifußball-Leiter Peter Niemeyer.

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Werder Bremen verleiht Malatini nach Cincinnati – auch Kownacki vor Wechsel

„Da aktuell noch einige Aufenthalts- und Einreisedokumente vorbereitet werden müssen, wird Julian in den kommenden Tagen noch bei uns in Bremen trainieren und in die USA reisen, sobald diese erledigt sind“, erklärte Niemeyer weiter.

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Malatini kam im Januar 2024 für rund zwei Millionen Euro nach Bremen, kam dort in zweieinhalb Jahren aber nur auf 32 Einsätze in der Bundesliga. Auch Stürmer Dawid Kownacki soll die Bremer noch verlassen. Der Pole steht nach Medieninformationen in Verhandlungen mit Pogon Stettin in seiner Heimat.

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Bremens Trainer Daniel Thioune setzt derweil bei Rückkehrer Niclas Füllkrug auf den Faktor Zeit. Man wisse „um sein Potenzial und seine grundsätzliche Qualität. Und wenn die wieder da ist, wird er Tore schießen“, sagte Thioune vor der Partie gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Ob Füllkrug im ersten Heimspiel der Saison zum Einsatz kommt, ließ er offen.

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Thioune lässt Füllkrug-Einsatz gegen Leipzig offen

„Wenn ich das Gefühl habe, dass ihm eine Pause guttut, dann werde ich ihm diese Pause geben. Gerade wenn die Konkurrenten auffällig sind“, sagte Ex-HSV-Coach Thioune: „Mein erster Gedanke ist, es über Minuten hinzubekommen.“

Beim Ligastart gegen den SC Freiburg (1:4) hatte Füllkrug in der Startelf gestanden und war nach einer Stunde ausgewechselt worden. Dem Bremer Publikumsliebling, der an der Weser einst zum Nationalspieler und Bundesliga-Torschützenkönig avanciert war, mangelt es nach zwei Jahren bei West Ham United und AC Mailand an Spielpraxis.