Millionen-Ablöse futsch! Schalke-Boss poltert: „Wir sind irritiert“

Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 hat nach dem geplatzten Transfer von Stürmer Moussa Sylla sein Unverständnis über das Vorgehen des New York City FC zum Ausdruck gebracht.

Der Klub aus der Major League Soccer (MLS) habe den bereits vollständig ausgehandelten Deal „aus nicht nachvollziehbaren Gründen“ nachverhandeln wollen und dabei „unverhältnismäßige Parameter“ gesetzt, hieß es in einem Statement der Schalker. Dem Vernehmen nach sollten die Königsblauen eine Ablöse von bis zu sieben Millionen Euro kassieren.

„Wir sind irritiert über das Verhalten von New York City FC. Die Verträge waren nicht nur ausgehandelt, sondern bereits unterschrieben“, sagte Sportvorstand Frank Baumann: „Nun einen nicht bestandenen Medizincheck vorzuschieben und damit eine Klausel im Vertrag zu aktivieren, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar – denn Moussa ist gesund und spielfit.“ Sylla könne „ohne Weiteres noch ein Jahrzehnt als Profi-Fußballer unterwegs sein“, fügte Baumann an.

Plötzlich sollte Sylla nur noch ausgeliehen werden

Statt einer festen Verpflichtung war am Sonntag laut Angaben der Gelsenkirchener nur noch von einer Leihe mit Optionen die Rede gewesen sein. Dies sei für S04 nicht akzeptabel.

Man wolle nun den gesamten Vorgang intern prüfen und mögliche nächste Schritte bewerten. Sylla wird unterdessen vor der Partie gegen Dynamo Dresden am Samstag (13 Uhr/Sky) ins Teamtraining zurückkehren und für Coach Miron Muslic wieder eine Option sein. „I’m coming home“, verkündete der 26-Jährige, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 hat, bei Instagram. (sid/vb)