Mit sechs Ex-HSV-Spielern in die Bundesliga? Das Märchen der SV Elversberg

Drei Aufstiege in fünf Jahren? Die SV Elversberg hat binnen kürzester Zeit den vorläufigen Höhepunkt ihrer Vereinsgeschichte erreicht – und steht jetzt auch noch vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Der kleine Verein aus dem Saarland würde als 59. Mannschaft in die Geschichte der Bundesliga eingehen. Wenn das am Sonntag gelingen sollte, wäre es das vorläufige Happy End einer unglaublichen Geschichte, die über 150 Jahre zurückreicht. Was in den vergangenen fünf Jahren in der beschaulichen 13.000-Einwohner-Gemeinde passierte, ist ein modernes Fußball-Märchen.

Sie können es selbst kaum glauben in Spiesen-Elversberg. In dem kleinen Ort im Saarland, nur wenige Kilometer von Neunkirchen entfernt, kennt man die Bundesliga bisher nur vom Billard. In der kommenden Saison aber könnte – wenn alles nach Plan läuft – neben dem Billardclub 1921 Elversberg dann auch der Fußballverein SV 07 Elversberg in der Bundesliga spielen. Die kleine Doppel-Gemeinde in der großen Fußball-Bundesliga. Und zu Gast die ganz Großen aus Hamburg, München und Berlin. Noch vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen.

Ex-HSV-Profis helfen beim Elversberg-Aufstieg

„Wir haben jetzt ein Endspiel“, weiß Trainer Vincent Wagner. Er könnte der Kopf der Mannschaft sein, die am 17. Mai 2026 in die Geschichte eingeht. Zu diesem Team gehören mit den Ex-HSV-Profis Jan Gyamerah, Lukasz Poreba und Immanuel Pherai sowie den früheren Hamburger Nachwuchsspielern Lukas Pinckert, Luis Seifert und Raif Adam gleich sechs ehemalige HSV-Spieler. Otto Stange, der in der Hinrunde nach Elversberg verliehen war, ist sogar das siebte HSV-Mitglied der möglichen Aufstiegs-Entourage.

Bekannte Gesichter an der Kaiserlinde: Immanuel Pherai (hinten) klatscht mit Jan Gyamerah (Mitte) ab. Beide spielten vor Elversberg beim HSV. IMAGO/Eibner Bekannte Gesichter an der Kaiserlinde: Immanuel Pherai (hinten) klatscht mit Jan Gyamerah (Mitte) ab. Die beiden kennen sich vom HSV.

Sie alle haben die Anfänge der SV Elversberg nicht miterlebt. Die nämlich reichen zurück bis in das Jahr 1852. Damals entsteht mitten im Niemandsland im Saarland eine Siedlungs-Kolonie, um die Arbeiter des Kohlebergwerks Heinitz unterzubringen. Diese Arbeiter gründen schließlich Gemeinde Elversberg und spielen gerne und regelmäßig Fußball – „wahllos auf Straßen, öffentlichen Plätzen, Wiesen und Feldern“, wie es in der Vereinschronik beschrieben wird. Noch unorganisiert.

Der Amateur-Verein gründet sich mehrfach neu

Das allerdings ändert sich im Jahr 1907. Nachkommen der damaligen Kohlebergwerk-Arbeiter gründen den „FC Germania Elversberg“, den sie kurze Zeit später wegen des Ersten Weltkriegs wieder auflösen müssen. Nach Kriegsende wird der Verein als „Sportvereinigung Elversberg VfB“ wiedergegründet, nach dem Zweiten Weltkrieg schließen sich die verschiedenen Klubs aus der Gemeinde als „Sportgemeinde Elversberg“ zusammen. Daraus spaltet sich 1952 schließlich die „Sportvereinigung Elversberg, VfB 07“ ab – die heutige SV Elversberg.

1979 nimmt Elversberg erstmals am DFB-Pokal teil und schlägt den Heider SV in der 1. Runde nach Verlängerung. Imago / Ferdi Hartung 1979 nimmt Elversberg erstmals am DFB-Pokal teil und schlägt den Heider SV in der 1. Runde nach Verlängerung.

Jahrzehntelang ist der Verein eher ein unscheinbarer Amateurklub. Mal in der Bezirksliga, mal in der Landesliga, mal in der Verbandsliga und zwischenzeitlich sogar in der A- und B-Klasse. Der Ausflug in die Amateur-Oberliga Südwest in den 1980er-Jahren, als Elversberg auch zweimal am DFB-Pokal teilnimmt und dort sogar die 2. Runde erreicht, bleibt der einzige Ausreißer nach oben. Wirklich Fahrt nimmt die Entwicklung erst um die Jahrtausendwende auf.

SV Elversberg etabliert sich in der Regionalliga

Im Jahr 1998 steigt Elversberg in die Regionalliga West / Südwest auf, die anfangs noch dritthöchste deutsche Spielklasse. Dort etabliert sich die „Elv“, wie sich das Team selbst nennt, stolze 15 Jahre lang – auch nach mehreren Umgruppierungen in die Regionalliga Süd, später in die Regionalliga West und schließlich in die Regionalliga Südwest. Nachdem die SVE immer wieder knapp am Aufstieg scheitert, gelingt 2013 als Tabellenzweiter mit einem Sieg in der Relegation gegen den TSV 1860 München II der ersehnte Sprung in die 3. Liga.

Der Jubel ist groß: 2013 gelingt Elversberg (vorne Kapitän Timo Wenzel) erstmals der Aufstieg in die 3. Liga. IMAGO / Krieger Der Jubel ist groß: 2013 gelingt Elversberg (vorne Kapitän Timo Wenzel) erstmals der Aufstieg in die 3. Liga.

Nach dem direkten Wiederabstieg steckt die SV Elversberg jedoch weitere acht Jahre lang in der Regionalliga fest. Zwar landet man jedes Jahr unter den Top fünf und wird zweimal Meister und zweimal Vizemeister, durch die Aufstiegs-Regelung müssen die Saarländer aber stets in die Relegation – und verlieren diese Jahr um Jahr. Zudem stürzt der 100 Jahre alte Baum, der dem „Stadion an der Kaiserlinde“ einst seinen Namen gegeben hat, inmitten des Orkans Niklas im März 2015 um. Den Namen trägt das Stadion trotzdem weiter. Durch das Sponsoring des lokalen Arzneimittel-Herstellers heißt es mittlerweile offiziell „Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde“.

Seit 2022 geht es immer weiter bergauf für Elversberg

Erst, als die Regionalligen ihre Aufstiegsregeln reformieren, gelingt Elversberg 2022 als Meister der Regionalliga Südwest die erhoffte Rückkehr in die 3. Liga. Es ist der Startschuss der erfolgreichsten Ära in der Geschichte des Vereins. Unter dem langjährigen Trainer Horst Steffen und mit finanzieller Unterstützung des Pharma-Unternehmens Ursapharm wird der Aufsteiger Elversberg sensationell Meister der 3. Liga und feiert 2023 den direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Dort qualifiziert sich der Klub nach einem durchwachsenen ersten Jahr gleich in seiner zweiten Saison für die Relegation zur Bundesliga – scheitert dort im vergangenen Jahr allerdings hauchzart mit 2:2 und 1:2 am 1. FC Heidenheim. Das Siegtor für den FCH fällt im Rückspiel in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Drama in der Relegation: Vor einem Jahr scheiterte der Elversberger Aufstieg noch in letzter Sekunde am 1. FC Heidenheim. WITTERS Drama in der Relegation: Vor einem Jahr scheiterte der Elversberger Aufstieg noch in letzter Sekunde am 1. FC Heidenheim.

In diesem Jahr soll es diesen Umweg nicht brauchen. Doch möglich ist er weiterhin – denn die Konstellation an der Tabellenspitze der 2. Liga ist denkbar eng. Hinter Zweitliga-Meister FC Schalke 04 lauern Elversberg (Tordifferenz: +22), Hannover 96 (+16) und der SC Paderborn (+12) – und alle drei Mannschaften sind vor dem letzten Spieltag punktgleich. Eine von ihnen steigt auf, eine muss in die Relegation und eine geht leer aus. Es wird ein Herzschlag-Finale am 34. Spieltag.

Elversberg hat Aufstieg am letzten Spieltag in eigener Hand

Die SVE hat den ersten Aufstiegs-Matchball (1:3 in Düsseldorf) vergangene Woche zwar verspielt, aber weiterhin die beste Ausgangssituation. Am Sonntag geht’s zu Hause gegen das bereits abgestiegene Preußen Münster, Hannover empfängt Nürnberg aus dem bedeutungslosen Mittelfeld und Paderborn tritt beim einstigen Verfolger Darmstadt an. An der Kaiserlinde haben sie mit einem Sieg alles in der eigenen Hand – um am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr den mit Abstand größten Erfolg aller Zeiten zu feiern. Und zwar über 150 Jahre, nachdem die ersten Siedler in Elversberg mit dem Fußballspielen begonnen haben.