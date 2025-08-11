Stuttgart-Boss vor Wechsel zu den Bayern? Jetzt reagiert der VfB

Der VfB Stuttgart hat Gerüchte dementiert, wonach Vorstandsmitglied Rouven Kasper den Klub über einen angestrebten Wechsel zum FC Bayern informiert haben soll. Der TV-Sender Sky hatte berichtet, dass Kasper gern nach München zurückkehren würde. Beim VfB, bei dem er für Marketing und Vertrieb verantwortlich ist, habe der 43-Jährige diesen Wunsch bereits hinterlegt.

Bei den Bayern wird Ende September der Posten des Finanzvorstands frei, den aktuell Michael Diederich innehat. Diederich übernimmt eine Führungsposition bei der Deutschen Bank.

VfB-Präsident Allgaier lobt Kasper für seine Arbeit

„Rouven Kasper hat mit seiner Arbeit einen großen Anteil an der positiven Entwicklung des VfB in den vergangenen Jahren. Er ist ein anerkannter Fachmann, dementsprechend wäre es grundsätzlich nicht verwunderlich, wenn sich andere Klubs mit ihm beschäftigen würden“, sagte Stuttgarts Präsident und Aufsichtsratschef Dietmar Allgaier. „Es gab diesbezüglich aber weder eine Kontaktaufnahme durch den FC Bayern, noch hat Rouven uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass er den VfB verlassen möchte.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Haben uns bemüht“: Bayern-Boss Eberl macht klare Woltemade-Ansage

Kasper sitzt seit Januar 2022 im VfB-Vorstand. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre für den FC Bayern und verantwortete die Aktivitäten des Klubs in der Asien-Pazifik-Region. (dpa/hen)