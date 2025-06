Sturm-Legende Völler fasziniert von U21-Knipser Woltemade: „Nick weiß genau…“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat U21-Stürmer Nick Woltemade in den höchsten Tönen gelobt. „Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Nicht nur, dass er schon vier Tore gemacht hat, man kann ihn auch immer anspielen, das macht ihn so wertvoll“, sagte Völler im Interview mit „Bild“ und „kicker“.

Mit vier Treffern und zwei Assists aus den ersten zwei EM-Spielen gegen Slowenien (3:0) und Tschechien (4:2) ist Neu-Nationalspieler Woltemade auf einem guten Weg, nicht nur Torschützenkönig, sondern auch bester Spieler des Turniers zu werden – so wie einst der junge Völler 1982.

Woltemade: Elf Tore in 15 U21-Spielen

In einer Statistik ist Woltemade dem 1990er-Weltmeister schon jetzt voraus: In 15 Spielen erzielte er elf Treffer und damit einen mehr als sein Vorgänger in 19 U21-Spielen.

„Nick weiß genau, was er machen muss. Er hält den Ball. Und wenn er den Ball mal verliert, ist es meistens ein Foul an ihm. Das ist schon eine sehr große Qualität“, sagte Ex-Stürmer Völler. Auch insgesamt habe er bei der DFB-Auswahl ein sehr gutes Gefühl.

Am Mittwochabend gegen Titelverteidiger England

„Beide Spiele zusammengenommen, war das schon total überzeugend. Wir sind nach zwei Spielen bereits im Viertelfinale, haben sieben Tore gemacht. Und auch die Art und Weise ist schon beeindruckend. Es herrscht ein toller Teamspirit in der Mannschaft.“

Den will die deutsche Auswahl auch zum Gruppenabschluss am Mittwoch (21 Uhr/Sat.1) in Nitra gegen Titelverteidiger England weiter unter Beweis stellen. Dann erstmals ohne Völler, der nach dem vorzeitigen Viertelfinal-Einzug abreisen wollte. Gegen Spanien oder Italien am Wochenende soll er dem Vernehmen nach aber wieder live mit dabei sein.(sid/abl)