Stürmer trauert um Sohn (1): Italienischer Klub bricht Trainingslager ab

Der italienische Zweitligist SSC Bari hat nach einer schrecklichen Nachricht für Stürmer Matthias Verreth sein Trainingslager abgebrochen.

Der Belgier trauert um seinen ein Jahr alten Sohn, der nach einer Virusinfektion verstarb. „Wir sind sprachlos angesichts dieser Nachricht, die uns alle zutiefst erschüttert hat“, teilte der Klub mit.

Schicksalsschlag für Bari-Stürmer Matthias Verreth

Die Tragödie ereignete sich laut der Zeitung „Gazzetta dello Sport” in Belgien, wo Verreths Familie lebt. Der Junge sei vor einigen Tagen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo sich sein Zustand verschlechterte. Verreth (27) sei beim Mittagessen mit dem Rest der Mannschaft in Tränen ausgebrochen und sofort zu seiner Familie geflogen.

Der Klub drückte Verreth „in einem der schrecklichsten Momente, den Eltern und Menschen erleben können“, sein tiefstes Mitgefühl aus. Das Trainingslager wurde zwei Tage vor dem geplanten Ende abgebrochen, ein Test gegen Cavese abgesagt. (dpa/luz)