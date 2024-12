Studie zeigt: Das ist der beliebteste Klub in Deutschland – Ein Verein rutscht ab

Rekordmeister Bayern München ist erneut zum „beliebtesten“ Fußballklub in Deutschland gekürt worden. Bei einer Studie der Managementberatung SLC mit insgesamt über 30.000 Befragten landeten die Münchner in der vergangenen Saison 2023/24 mit 298 von maximal erreichbaren 324 Punkten deutlich vor Borussia Dortmund (279) und Bayer Leverkusen (237). In der zehnten Ausgabe schaffte es der FCB damit zum neunten Mal auf Platz eins – erstmals auch ohne Titel.

Die „Beliebtheit“ wurde anhand von sieben objektiven (Fanklubs, Sky-Reichweite, Stadionbesucher, Auswärtsattraktivität, Social Media, Mitglieder, Sponsoring) und elf subjektiven (z.B. Zufriedenheit, Attraktivität, Professionalität, Image) Kategorien gemessen. Demnach gehörten die Bayern bei 15 der 18 Kategorien zu den Top drei und belegten bei sechs der sieben objektiven Kriterien Rang eins.

Leverkusen springt nach vorne, Union rutscht ab

Der BVB sicherte sich wie schon in den vergangenen neun Jahren den Spitzenplatz in der Kategorie Liga-Beliebtheit. Den größten Sprung machte Double-Sieger Leverkusen (von Platz zwölf im Vorjahr) – und ragte dabei vor allem in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Professionalität des Managements und Attraktivität des Fußballs heraus.

Die Top fünf komplettieren Vizemeister VfB Stuttgart (4. Platz/211 Punkte) und der SC Freiburg (5./210). Union Berlin zählt dagegen zu den Verlierern der Studie, die Eisernen landeten nach Rang vier im Vorjahr nur auf dem elften Platz im Beliebtheitsranking. (sid)