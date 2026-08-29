Kurioser Moment beim Bundesliga-Auftakt: In der VfB-Kabine fällt zur Pause der Strom aus. Hoeneß nimmt’s mit Humor – trotz bitterem 1:5 bei Bayern.

Sebastian Hoeneß war nicht zufrieden mit dem Auftritt des VfB Stuttgart – was weniger am Stromausfall lag. picture alliance / Wagner | Ulrich Wagner

Und plötzlich war es finster. In der Kabine des VfB Stuttgart sind in der Halbzeitpause des Bundesliga-Eröffnungsspiels beim FC Bayern unvermittelt „die Lichter ausgegangen“, wie Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 1:5 (0:1) in München bei Sky berichtete. Die Ursache war wohl ein Stromausfall.

„Es war kein Licht mehr, aber es war noch hell genug, wir haben uns noch gesehen, wir sind nicht gestolpert. Also alles in Ordnung“, sagte Hoeneß. Tatsächlich kam seine Elf kurz nach dem Wiederanpfiff sogar zum Ausgleich, am Ende stand aber eine deutliche Niederlage – eine „sehr ärgerliche“, wie Hoeneß meinte.

Kleinere Coachingzone für Hoeneß und Kompany

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„Wir müssen uns verbessern, keine Frage“, sagte er zerknirscht. „Die Bayern werden noch viele andere Mannschaften hier schlagen, wahrscheinlich sogar noch höher als uns, aber trotzdem müssen wir den Anspruch haben, besser zu spielen“, betonte er.

Daran, dass in seiner Coachingzone eine kleine Ecke fehlte, lag es allerdings nicht. „Mir ist es nicht aufgefallen, ist das anders als letztes Jahr?“, sagte Hoeneß, und Bayern-Trainer Vincent Kompany ergänzte schmunzelnd: „Wenn das so ist: Ich habe nichts damit zu tun!“ (sid/mp)