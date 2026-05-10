Streich mit einem Feuerlöscher: Ex-Bundesliga-Star suspendiert

Auch im hohen Fußballeralter von 36 Jahren ist dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang die Lust auf Streiche offenbar nicht abhandengekommen. Jetzt hat sich der Stürmer von Olympique Marseille wieder einmal ein Disziplinarverfahren eingehandelt.

Der Vorwurf: In einem Hotelzimmer eines Staff-Mitglieds habe Aubameyang einen Feuerlöscher zum Einsatz gebracht. Marseille strich den Routinier aus dem Kader für das Auswärtsspiel in Le Havre (Sonntag, 21 Uhr/DAZN).

Marseille und Aubameyang in einer sportlichen Krise

Eigentlich sollte beim Tabellensiebten der französischen Ligue 1 unter der Woche der Grundstein für einen versöhnlichen Saisonabschluss gelegt werden. Vorausgegangen war die sportliche Krise der vergangenen Wochen, die in einem 0:3 beim FC Nantes ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte. Die Spieler wurden daraufhin kurzfristig für vier Tage auf einem Trainingsgelände einquartiert.

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Die Idee des Bootcamps zielte allerdings ins Leere. Eine vereinsnahe Quelle berichtete gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einem „ordentlichen Chaos“. Routinier Aubameyang gehörte offenbar zu den Unruhestiftern und soll den Feuerlöscher im Zimmer von Staff-Mitglied Bob Tahri entleert haben. Am Freitag hatte der Verein daraufhin Konsequenzen gezogen und Aubameyang suspendiert.