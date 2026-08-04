Der ehemalige HSV-Sportvorstand lässt einen guten Spieler ziehen und sichert 96 dabei Millionen: Daisuke Yokota wechselt zu den Glasgow Rangers.

Starker Deal von Ex-HSV-Boss Jonas Boldt! Kurz vor dem Zweitliga-Saisonstart verlässt Offensivspieler Daisuke Yokota Hannover 96 für eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Zusätzlich könnten mögliche Bonuszahlungen in Höhe von einer Millionen Euro winken. Zudem gibt es offenbar eine Weiterverkaufsklausel im Vertrag, die Hannover noch mehr Geld einbringen könnte.

Zuletzt war der Japaner Yokota mit Bundesliga-Aufsteiger Paderborn in Verbindung gebracht worden. Das Angebot aus Ostwestfalen in Höhe von knapp zwei Millionen Euro soll aber zu gering gewesen sein. Nun hat der schottische Top-Klub Glasgow Rangers beim 26-Jährigen zugeschlagen. Yokotas Ablöse könnte auf einem Niveau mit der von Marvin Ducksch (wechselte einst für vier Mio. Euro Ablöse nach Bremen) liegen.

Hannover 96: Daisuke Yokota wechselt zu den Glasgow Rangers

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Daisuke Yokota dribbelt im Testspiel gegen den 1. FC Phönix Lübeck über den Rasen. IMAGO / Jan Huebner

Sportlich gesehen ist der Weggang schmerzhaft, doch rein finanziell ist es ein guter Deal. Der laut transfermarkt.de veranschlagte Marktwert Yokotas liegt derzeit bei 1,7 Millionen Euro. Erst vergangenen Sommer kam er als Leihspieler von KAA Gent aus Belgien zu den Niedersachsen. Im Juni zogen sie die Kaufoption und zahlten 1,4 Millionen Euro. Zusätzlich waren 100.000 Euro Leihgebühr fällig. Wäre Hannover 96 aufgestiegen, hätte sie der Rechtsfuß zwei Millionen gekostet.

Boldt auf Nachfolger-Suche

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96-Macher Boldt, der ehemalige Sportvorstand des HSV, und sein Sportdirektor Ralf Becker sind nun dabei, Ersatz zu suchen.

Zuletzt fehlte Yokota aufgrund im Teamtraining des Zweitligisten. Er trainierte stattdessen im Iserlohn-Camp nur individuell. Vielleicht auch um einen möglichen Wechsel-Deal nicht zu gefährden.

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Seine Bilanz lässt sich sehen. In 30 von 34 Zweitliga-Spielen lief Yokota auf. Unter Trainer Christian Titz erzielte er fünf Tore und legte vier Treffer für seine Teamkollegen auf. Vor seiner Zeit am Maschsee schnupperte er bereits bei Kaiserslautern Zweitliga-Luft. Nun geht es für ihn nach Schottland.



